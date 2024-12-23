Honda ve Nissan birleşme kararı aldı, üçüncülük koltuğuna oturdu

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan satışlara göre Toyota ve Volkswagen'den sonra dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini oluşturacak bir birleşme için çalışma planladıklarını açıkladılar.





DW Türkçe'nin haberine göre iki şirketten Pazartesi günü yapılan açıklamada, birleşme konusunda mutabakat zaptı imzalandığı, Nissan ittifakının küçük üyesi Mitsubishi Motors'un da birleşme görüşmelerine katılmayı kabul ettiği belirtildi.





Honda Başkanı Toshihiro Mibe, Honda ve Nissan'ın faaliyetlerini ortak bir holding altında birleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, Haziran ayına kadar resmi bir birleşme anlaşması yapmayı ve anlaşmayı Ağustos 2026'ya kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi.





Mutabakata göre Honda başlangıçta yeni yönetime liderlik edecek ve her şirketin ilkelerini ve markalarını koruyacak.





50 milyar doları aşan bir değer

Resmi görüşmelerin yeni başladığını ifade eden Mibe, şimdiye kadar herhangi bir rakam telaffuz edilmediğini belirterek, "Üzerinde çalışılması ve tartışılması gereken noktalar var" dedi.





Birleşmenin önünde bir engel görmediğini vurgulayan Mibe, "Açıkçası bunun hayata geçirilmeme ihtimali, sıfır değil" diye konuştu.





Üç şirketin birleşmesi halinde piyasa değeri 50 milyar doları aşan dev bir oluşum ortaya çıkacak. Böylece Toyota Motor Corp. ve Alman Volkswagen AG ile rekabet edebilecek bir güce erişmiş olacak. Toyota'nın Japon Mazda Motor Corp. ve Subaru Corp. ile teknoloji ortaklıkları bulunuyor.





Ancak 2023 yılında 11,5 milyon araç üreten Toyota'nın, Honda ve Nissan'ın birleşmesi sonrasında da piyasadaki liderliğini sürdürmesi bekleniyor. Eğer birleşme gerçekleşirse, yeni oluşumun yaklaşık 8 milyon araç üreteceği hesaplanıyor. 2023 yılında Honda 4 milyon, Nissan ise 3,4 milyon araç üretti. Mitsubishi Motors ise 1 milyonun biraz üzerinde üretim yaptı.





Japonya'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan Honda, eski yönetim kurulu başkanı Carlos Ghosn'un 2018'in sonlarında dolandırıcılık ve şirket varlıklarını kötüye kullanma suçlamalarıyla tutuklanmasıyla başlayan skandalın ardından zor günler geçiren Nissan'ı kurtarabilecek tek muhtemel Japon ortak olarak görülüyor. Ghosn kefaletle serbest bırakılmasının ardından Lübnan'a kaçmıştı.





Japonya otomobil üreticileri elektrikli araçlar konusunda büyük rakiplerinin gerisinde kaldı. Açığı kapatmak isteyen üreticiler son zamanlarda maliyetleri düşürmeye ve kaybedilen zamanı telafi etmeye çalışıyor.