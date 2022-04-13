Honda'dan elekrtikli otomobil atağı

Türkiye'de elektrikli şarj istasyonu sayısı ne kadar, diğer ülkelerde durum ne?





Şirket, istikrarlı bir gelişme kaydederek bugün itibarıyla global modeller için donanım ve opsiyon seviyesindeki toplam varyasyon sayısını 2018'deki sayının yarısından daha azına düşürüldüğünü paylaştı.

Honda'nın bu yıl için bütçelenen genel AR-GE harcamaları ise yaklaşık 65 milyar dolar olacak.Yaklaşık 343 milyon dolar yatırım ile tamamen katı pillerin üretimi için bir hat kuracak ve 2024 baharında üretimine başlama hedefiyle araştırmayı daha da hızlandıracak olan Honda, bu gelişmeler sonucunda, 2030 yılına kadar yıllık 2 milyon adetten fazla üretim hacmine sahip 30 farklı EV modelini dünya çapında piyasaya sürmeyi planlıyor.Honda, sıfır çevresel ayak izi hedefi için insanların hareket etme memnuniyetini ve özgürlüğünü artırmak amacıyla elektrifikasyon girişimine yönelik çalışmalar geliştirdiğini duyurdu.Ayrıca, Honda'nın geçen yıllarda üzerinde durduğu mevcut işletmeleri sağlamlaştırma ve yeni büyümeye hazırlanma yönündeki girişimleri sonucunda ürünler, işletmeler ve yeni teknolojiler alanında olumlu sonuçlar alındığı belirtildi.Honda, küresel otomobil üretimiyle ilgili maliyetlerinde de 2018'de kaydedilen maliyetlere kıyasla yüzde 10'luk bir azalma hedefiyle çalışıyor. Honda, mevcut işletmeleri sağlamlaştırarak kaynak üretme çabalarını hızlandırmaya ve bu kaynakları elektrifikasyona ve yeni büyüme hazırlığına yatırmaya devam edecek.Motosikletler, otomobiller, güç ürünleri, dıştan takma motorlar ve uçaklar dahil olmak üzere yılda yaklaşık 30 milyon adet mobilite ürünün satışı ile güç ünitesi üreticisi olan Honda, 2050 yılına kadar dahil olduğu tüm ürünler ve kurumsal faaliyetler için karbon nötrlüğü gerçekleştirmeyi ve karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.Bu amaçla Honda, yalnızca motorların akülerle değiştirilmesi değil, çok yönlü ve çok boyutlu bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyor.