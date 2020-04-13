Hong Kong’lu bilim insanları: Koronavirüs ninja gibi hızlı ve iyi gizleniyor









South China Morning Post’un aktardığına göre, bilim insanları 6 hastanın akciğer dokularını analiz etti. Kovid-19 virüsünün 48 saat içinde SARS’a göre 3.2 kat daha fazla patojen ürettiği keşfedilirken yeni koronavirüsün daha yavaş bağışıklık ve iltihabi reaksiyonlara neden olduğu, bu yüzden tespit edilmesinin zorlaştığı ifade edildi.





Bilim insanlarından biri, “Virüs ninjaya benziyor, interferon seviyesi ve iltihabi reaksiyon düşükken organizma içinde çoğalabiliyor” dedi.





Haberde, belirti yokluğunun veya hafif belirtilerin koronavirüs kontrolünü zorlaştırdığı kaydedildi.





Araştırmaya başkanlık eden Hong Kong Üniversitesi’nden Prof. Yuen Kwok-yung, “Virüsü Temmuz ayına kadar durdurmak neredeyse imkansız görünüyor” dedi.