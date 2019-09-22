Samanyolu Haber /Dünya / Hong Kong'da eylemcileri AYM'yi bastı /22 Eylül 2019 16:04

Hong Kong'da eylemcileri AYM'yi bastı

Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısının tetiklediği protestolar sürüyor.

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Halkın büyük bölümünün Çin’in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargılamaya ve işkenceye maruz kalacağına dair yaşadığı endişeler nedeniyle başlayan protestolar üzerine, Hong Kong yönetimi tasarıyı tamamen çekeceğini açıklamıştı. Ancak özerk bölgede tansiyon düşmüyor.

Tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep eden protestocular bu kez bir alışveriş merkezini işgal etmeye çalıştı.

Alışveriş merkezinin katlarında ve meydanında toplanan binlerce gösterici hükümet karşıtı sloganlar attı. Bazı göstericiler de origami adı verilen kağıt katlama sanatıyla tepkilerini ifade etti. Daha sonra bir grup göstericinin bir hükümet binasında indirdikleri Çin bayrağını alışveriş merkezinde gezdirmesi ve metro istasyonuna saldırmasıyla polis müdahalesi başladı.

Öte yandan bir grup protestocu da havalimanına girmeye çalıştı. Ancak polis tarafından engellendi. 

Eylemcilerin ulaşımının önünü kesmek için havalimanına giden toplu taşıma araçlarının seferleri azaltıldı.  Havalimanına giden yollardaki güvenlik tedbirleri de artırıldı. Dünyanın en yoğun sekizinci havalimanı olan Hong Kong Uluslararası Havalimanı daha önce protestocular tarafından işgal edilmişti.

Ülkede son günlerde polisle protestocular arasında şiddetin dozu tırmanmış durumda. 
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