Samanyolu Haber /Dünya / Hong Kong'da göstericiler polisi ok ile vurdu /17 Kasım 2019 14:11

Hong Kong'da göstericiler polisi ok ile vurdu

Hong Kong'da yaklaşık altı aydır süren protestolarda bir polis memuru bugün okla vuruldu.

SHABER3.COM

T24'yer alan ve CNN International'ın aktardığına göre çevik kuvvetin şehrin Hum Hom bölgesindeki bir üniversite kampüsüne girmesini engellemek isteyen protestocular ellerinde petrol bombaları ve tuğlalarla kampüse giden yolları kapattı ve barikatlar kurdu. Güvenlik güçleri protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla karşılık verdi.

Geçtiğimiz günlerde Hong Kong'da şiddet artarken, bazı protestocuların ok ve yay kullanmaya başladığı gözlemlenmişti.Bugünkü eylemlerde polis güçlerinden bir medya irtibat memurunun bacağından ok ile vurulduğu açıklandı.

Polisin yaptığı açıklamada memurun bilincinin açık olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olayın meydana geldiği Hong Kong Politeknik Üniversitesi son haftalarda protestocuların toplanma noktalarından biri haline gelmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hong Kong'da göstericiler polisi ok ile vurdu Sonraki Haber >>

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!

864 tutsak bebek için seferberlik!

864 tutsak bebek için seferberlik!

İbretlik itiraf!

İbretlik itiraf!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Göstericiler işi abarttı !

Göstericiler işi abarttı !

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

İlginç bebek arabası taşıma

İlginç bebek arabası taşıma

Fırtına inşaat iskelesini söktü!

Fırtına inşaat iskelesini söktü!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:25