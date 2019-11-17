Hong Kong'da göstericiler polisi ok ile vurdu

T24'yer alan ve CNN International'ın aktardığına göre çevik kuvvetin şehrin Hum Hom bölgesindeki bir üniversite kampüsüne girmesini engellemek isteyen protestocular ellerinde petrol bombaları ve tuğlalarla kampüse giden yolları kapattı ve barikatlar kurdu. Güvenlik güçleri protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla karşılık verdi.







Geçtiğimiz günlerde Hong Kong'da şiddet artarken, bazı protestocuların ok ve yay kullanmaya başladığı gözlemlenmişti.Bugünkü eylemlerde polis güçlerinden bir medya irtibat memurunun bacağından ok ile vurulduğu açıklandı.





Polisin yaptığı açıklamada memurun bilincinin açık olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.





Olayın meydana geldiği Hong Kong Politeknik Üniversitesi son haftalarda protestocuların toplanma noktalarından biri haline gelmişti.



