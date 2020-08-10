Hong Konglu medya patronu ulusal güvenlik yasası kapsamında gözaltına alındı

Next Digital ve Apple Daily adlı medya kuruluşlarının sahibi olan ve protestoculara verdiği destekle bilinen 71 yaşındaki Jimmy Lai, yabancı güçlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle bu sabah gözaltına alındı. Medya genel merkezine düzenlenen polis baskını, çalışanlar tarafından sosyal medyadan da paylaşıldı.





Sputnik'te yer alan habere göre, Lai’nin evine de baskın düzenlendiği ve oğlunun da gözaltına alındığı belirtildi. Baskınların bir operasyon kapsamında gerçekleştiği kaydedilirken, Lai ve oğlunun yanı sıra yaşları 39 ile 72 arasında değişen yedi kişinin yeni ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri için gözaltına alındığı açıklandı. Sayının artabileceği duyuruldu.





Çin yönetimine yönelttiği eleştirilerle bilinen Jimmy Lai, geçen yıl ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu süreçte Beyaz Saray’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti. Üç isim, ulusal güvenlik yasasını görüşmüştü.