Samanyolu Haber /Ekonomi / "Hormonlu domates" diyen yandı! /12 Ekim 2020 12:09

"Hormonlu domates" diyen yandı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı sosyal medyada gıdalar hakkında yapılan yorumlara yasaklamak için kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifi kabul edildiğinde hormonlu domates, genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) pirinç, küflü ekmek demek yasaklanacak. Bu tarz yorumlarda bulunanlara 25 bin TL para cezası kesilecek.

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Torba kanun teklifine son onda ilave edilen maddeyle gıdalara yönelik değerlendirmelere ağır para ceza verilmesinin önü açıldı. 

Gıda alanında faaliyet gösteren, aralarında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Çevre ve Arı Koruma Derneği, Good4Trust.org, Türetim Ekonomisi Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Yeryüzü Kooperatifi, Ekoharita.org ve ÇEKÜL Vakfı'nın da yer aldığı birçok sivil toplum kuruluşu, kanun teklifindeki "yanıltıcı yayın" tanımının çok geniş ve belirsiz olduğunu belirtti. 

"YANILTICI YAYIN" TANIMININ UCU AÇIK

Sivil toplum kuruluşları adına yapılan müşterek açıklamada, "Neyin yanıltıcı yayın kapsamında değerlendirileceği, bu değerlendirmeyi yapacak kişilerin kimler olacağı, bağımsız karar verip veremeyecekleri net değildir. Teklifi savunan çeşitli çevrelerce, ilerleyen süreçte bu endişelerin yönetmelikle giderileceği ve değerlendirmenin bilimsel esaslar dikkate alınarak yapılacağı ifade edilmektedir. Ancak gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicileri endişe, korku ve güvensizliğe sürükleyen nedenler toplumda çeşitlilik göstermektedir." denildi. 

BİLİM CAMİASININ TARTIŞTIĞI KAVRAMLAR BİLE DOĞRU KABUL EDİLECEK

"İnsanlar sağlıkları, sosyo-ekonomik durumları, inançları, kültürleri ve hayat biçimleri gibi farklı gerekçelerle gıdaya ilişkin çok çeşitli kaygı ve hassasiyetlere sahiptir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu hassasiyetler genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), tohumlar, tarım zehirleri (pestisitler), helal gıda, veganlık/vejetaryenlik gibi geniş bir yelpazeye yayılmaktadır ve birçoğu bilim içinde de tartışmalı konuların başında gelmektedir." 

Açıklamada, "Bahsedilen tanımda kişi veya amaç fark etmeksizin yazılı, görsel ve sosyal medya mecrasında yapılacak, gıdanın üretim ve işleme süreçleriyle ilgili her türlü paylaşım yüksek miktarda para cezasıyla karşılaşma riski taşımaktadır. Böylesine önemli bir konunun bu kadar otoriter, subjektif ve özensiz bir düzenlemeye tabi tutulması yurttaşların kamusal bilgiye ve iyi, temiz, adil gıdaya erişim hakkını kısıtlayacaktır." uyarılarında bulunuldu.

GDO'LU PİRİNÇ, HORMONLU DOMATE, KÜFLÜ EKMEK DEMEK YASAK!

Haziran ayında meclis gündemine giren Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi başlıklı torba kanun tasarısının 28'inci, 29'uncu ve 30'uncu maddeleri gıdaya yönelik ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı düzenlemeleri içeriyor. 

Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesi hâlinde “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınlar” yanıltıcı yayın diye kabul edilecek.  

Yanıltıcı yayının cezası ise 20-50 bin TL para cezası verilmesi öngörülüyor.
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