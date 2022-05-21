Hortumun, hırsızlığın yeni bir örneği daha: 45 günlük şirkete dev ihale

AKP döneminde, kurulduktan hemen sonra ballı sözleşmelerle zengin edilen şirketlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez tanıtım ve reklam işlerini yapan bir şirket, daha kuruluş sözleşmesinin mürekkebi kurumadan PTT aracılığıyla milyonları kasasına koydu. Victor Orbis (Dünyayı fetheden) isimli şirket, Saray’dan da iş aldı. Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildikten sonra kayıp altın başta olmak üzere birçok skandala imza atan, hayali evrak vurgununu yaşayan ve üst üste zarar açıklayan PTT’nin kasasından çıkan milyonlar, TBMM’de de gündeme geldi.



TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda PTT’ye ilişkin Sayıştay Denetim Raporları görüşülürken CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, kurumun ve bağlı işletmelerinin bazı tanıtım filmlerini hazırlayan bir şirketi gündeme getirdi. Yaptığı araştırmaya göre, PTT’nin henüz 45 günlük bir şirketle sermayesinin 300 katından daha fazla bir tutarda sözleşme imzaladığını bildiren Yavuzyılmaz, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’den konuya açıklık getirmesini istedi. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, 100 bin TL sermaye ile 13 Mart 2020’da kurulan Victor Orbis isimli şirket ile PTT’nin yaklaşık bir buçuk ay sonra 33 milyon 885 bin TL’lik anlaşma imzaladığını açıkladı. CHP’li vekil, şöyle dedi: “Merak ediyorum, ülkemizin sıradan bir genci böyle bir işi PTT’den alabilir mi? 100 bin TL sermaye koyup şirket kuracak, siz ona bir buçuk ay sonra 33 milyon 885 bin 600 bin lira artı KDV’lik böyle bir iş vereceksiniz. Gerçekten çok acı, belgeleri de var, olmaz böyle bir şey.” CHP’li Yavuzyılmaz, PTT Genel Müdürü Gülten’e konuyla ilgili, “Victor Orbis reklam işinin süreciyle ilgili 33 milyon lirayı aşan bir sözleşme imzalanıyor. Bununla ilgili takibiniz nedir?” diye sordu. Gülten’in soruya yazılı olarak yanıt göndermek istediği bildirildi.



KAMU SPOTUNA DA KONDU



Victor Orbis isimli PR şirketinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket, PTT’den sonra Cumhurbaşkanlığı ile de sözleşme imzaladı. Victor Orbis şirketine Saray’dan, "Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri Kamu Spotları" işi verildi. Kurum ayrıca, Halk Yatırım, TEKFEN, Beyoğlu Belediyesi, Terakki Vakfı Okulları ile de çeşitli sözleşmeler imzaladı. Şirket, PTT ve iştiraklerini konu alan çok sayıda tanıtım videosu da hazırladı.



ZARAR 2 MİLYAR TL’YE ULAŞTI



2018’de TVF’ye devredilen PTT, o tarihten bu yana tartışmalı işlemlere ve yüz milyonlarca TL’lik zarara imza attı. TVF’ye devrinden önce öz sermayesi 2,7 milyar TL olan PTT’de 2019 ve 2020’deki zarar toplamda 1 milyar 959 milyon TL’ye ulaştı. Sayıştay raporlarına göre PTT, 2019 yılında 1 milyar 218 milyon TL, 2020 yılında ise 741 milyon TL zarar etti. Şirketin öz sermayesi de yüzde 71,6 oranında azalarak 774 milyon liraya kadar düştü. 2017’de PTT, OHAL KHK’si ile yapım işleri hariç olmak üzere Kamu İhale Kanunu, Taşıt Kanunu ve Harcırah Kanunu’ndan muaf hale getirildi. Bu süreçten sonra kurumun çok sayıda usulsüz işleme bulaştığını tespit eden Sayıştay, raporlarında bu işleri tek tek sıraladı. PTT’de bir diğer vurgun da dijital kopyalama işinde yaşandı. Sayıştay Raporu’na göre, PTT 2018’de dijital dönüşüm için iştirak şirketi ile sözleşme imzaladı ve beş yıl boyunca yıllık 300 milyon adet evrakın işleme alınacağını taahhüt etti. Şirket ise işi ikiye bölerek hafta sonra bir şirketle, bir ay sonra ise ikinci şirketle sözleşme yaparak işi devretti. İki sözleşme kapsamında da şirketlere beş yıl boyunca asgari 400 milyon adet olmak üzere toplam 2 milyar adet evrakın işleme alınacağı sözü verildi. Denetimler ile açığa çıkarılan bu usulsüzlüğün ardından sözleşmeler iptal edilse de şirketlere 222 milyon TL tazminat ödendi.



PTT’nin, OHAL KHK’lerinden kalma hükümlerle yönetildiği için skandal ihalelere imza atmaktan çekinmediğini bildiren CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili BirGün’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’de OHAL eğer kalktıysa PTT’nin de artık ihalelere ilişkin kanunlardan muaf tutulmaması gerekiyor. PTT’nin başına ne geldiyse bu ihalesiz işlerden geliyor” ifadelerini kullandı.