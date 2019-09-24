Samanyolu Haber /Dünya / Hostes sırları anlattı: Uçakta çay ve kahve içmeyin, masa kullanmayın /24 Eylül 2019 10:54

Hostes sırları anlattı: Uçakta çay ve kahve içmeyin, masa kullanmayın

Air Hollywood havayolu şirketinde görevli uçuş görevlisi Jamila Hardwick, uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini anlatarak, uçuş sırasında çay ve kahve içilmemesini önerdi.

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Inside Edition sitesinin haberine göre Hardwick, havayolu şirketinin kurallarına göre uçaktaki çaydanlık ve kahve kaplarının yılda sadece 4 kez sterilize edildiğini, bu nedenle kendisinin ve iş arkadaşlarının uçakta asla çay ve kahve içmediklerini belirtti.

Koltuklardaki katlanır masalarının da her zaman antibakteriyel mendillerle silinmesini öneren Hardwick, uçağı temizleyen ekibin her masayı ayrı ayrı açacak kadar zamanı olmadığı için masaları hiçbir zaman temizlemediğini aktardı.

Hostesin anlatımları Youtube kanalındaki ŞU LİNKTE İngilizce olarak seyredilebilir
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