Hrant Dink davası zamanaşımına uğradı





15 KASIM 2023'TE TAHLİYE EDİLDİ

Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, aralarında Dink'in katili Samast'ın da bulunduğu 6 kişi yönünden zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık Ogün Samast'ın yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan koşullu salıverilme kapsamında; 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.Tahliyesinin ardından Samast hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım 2023 iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.