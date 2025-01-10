Samanyolu Haber /Gündem / Hrant Dink davası zamanaşımına uğradı /10 Ocak 2025 16:48

Hrant Dink davası zamanaşımına uğradı

Hrant Dink cinayetinde yargılanan Ogün Samast ve 6 sanık hakkında zaman aşımı kararı verildi.

SHABER3.COM

Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, aralarında Dink'in katili Samast'ın da bulunduğu 6 kişi yönünden zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanık Ogün Samast'ın yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti.

15 KASIM 2023'TE TAHLİYE EDİLDİ

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan koşullu salıverilme kapsamında; 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Samast hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım 2023 iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hrant Dink davası zamanaşımına uğradı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:22:03