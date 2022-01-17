Samanyolu Haber /Gündem / Hrant Dink için 19 Ocak hazırlığı /17 Ocak 2022 20:59

Hrant Dink için 19 Ocak hazırlığı

Uğradığı silahlı saldırı sonrası 15 yıl önce hayatını kaybeden AGOS gazetesi Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için vurulduğu yerde bir anma etkinliği düzenleneceği belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre AGOS gazetesi Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 15. yılında vurulduğu yerde anılacak. Hrant için anma etkinlikleri de düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da anmayı düzenleyen Hrant’ın Arkadaşları grubu, 19 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te Agos’un eski ofisi önünde, maske ve mesafe önlemlerine uyarak, buluşma çağrısı yaptı. Bu yılki anma “15 Eksik Yıl” sloganıyla gerçekleştirilecek. Anmada balkondan konuşmalar yapılacak.

ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK

Hrant Dink için ayrıca anma etkinlikleri de düzenleniyor. Bunlardan biri DurDe Platformu tarafından 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Elif Akgül, Emine Uçak Erdoğan, Garo Paylan, Hidayet Şefkatli Tuksal, Hülya Deveci, Ozan Tekin, Taner Akçam konuşmacı olarak yer alacak.

Nor Zartonk İnisiyatifi de 23 Ocak Pazar günü saat 21.00’de bir video konferans düzenleyecek. Video konferansa Şebnem Korur Fincancı ve Canan Coşkun konuşmacı olarak katılacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hrant Dink için 19 Ocak hazırlığı Sonraki Haber >>

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:06:42