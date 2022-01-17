Hrant Dink için 19 Ocak hazırlığı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da anmayı düzenleyen Hrant’ın Arkadaşları grubu, 19 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te Agos’un eski ofisi önünde, maske ve mesafe önlemlerine uyarak, buluşma çağrısı yaptı. Bu yılki anma “15 Eksik Yıl” sloganıyla gerçekleştirilecek. Anmada balkondan konuşmalar yapılacak.
ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK
Hrant Dink için ayrıca anma etkinlikleri de düzenleniyor. Bunlardan biri DurDe Platformu tarafından 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Elif Akgül, Emine Uçak Erdoğan, Garo Paylan, Hidayet Şefkatli Tuksal, Hülya Deveci, Ozan Tekin, Taner Akçam konuşmacı olarak yer alacak.
Nor Zartonk İnisiyatifi de 23 Ocak Pazar günü saat 21.00’de bir video konferans düzenleyecek. Video konferansa Şebnem Korur Fincancı ve Canan Coşkun konuşmacı olarak katılacak.