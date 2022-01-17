Hrant Dink için 19 Ocak hazırlığı

ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK





AGOS gazetesi Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 15. yılında vurulduğu yerde anılacak. Hrant için anma etkinlikleri de düzenlenecek.Her yıl olduğu gibi bu yıl da anmayı düzenleyen Hrant’ın Arkadaşları grubu, 19 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’te Agos’un eski ofisi önünde, maske ve mesafe önlemlerine uyarak, buluşma çağrısı yaptı. Bu yılki anma “15 Eksik Yıl” sloganıyla gerçekleştirilecek. Anmada balkondan konuşmalar yapılacak.Hrant Dink için ayrıca anma etkinlikleri de düzenleniyor. Bunlardan biri DurDe Platformu tarafından 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Elif Akgül, Emine Uçak Erdoğan, Garo Paylan, Hidayet Şefkatli Tuksal, Hülya Deveci, Ozan Tekin, Taner Akçam konuşmacı olarak yer alacak.Nor Zartonk İnisiyatifi de 23 Ocak Pazar günü saat 21.00’de bir video konferans düzenleyecek. Video konferansa Şebnem Korur Fincancı ve Canan Coşkun konuşmacı olarak katılacak.