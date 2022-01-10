Hrant Dink ile ilgili yeni film 13 Ocak'ta yayınlanıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 15'inci yılında yazar ve yönetmen Ümit Kıvanç'ın hazırladığı "Hafıza Yetersiz" filmi ile anılacak.



Film 13 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Hrant Dink Vakfı’nın internet sitesinden yayınlanacak.



Hrant Dink Vakfı’ndan yapılan duyuru şöyle:



"Film gösterimine davetlisiniz: Hafıza Yetersiz. Filmi 13 Ocak Perşembe saat 20.00'de buradan izleyebilirsiniz. Cinayetin 15. yılında, Hrant Dink’i hedef haline getiren tutkusuna tanık olmaya; şu zor günlerde onun kendi sesinden dinleyeceğimiz Türkiye ve dünya hayalini 13 Ocak saat 20.00'de buradan izleyebilirsiniz.



Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı Hrant Dink’in sözünü renge, şekle ve sese büründürerek aktaran ‘Hafıza Yetersiz’ filmi, Hrant Dink’e ve sözüne yaşam alanı tanımayan ‘sistem’in nerelerde ‘hata verdiğini’ gözler önüne seriyor."