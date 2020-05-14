Hrant Dink’in katili Ogün Samast 9 ay sonra tahliye olabilir

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 ocak 2007'de katleden tetikçi Ogün Samast, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında 9 ay sonra dışarı çıkabilecek.





Ogün Samast'ın yargılaması "örgüt üyeliği" kapsamında yapılmadı. Cinayeti işlediğinde 18 yaşından küçük olması gerekçesiyle Samast, “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.





KRT TV'den Çağdaş Ulus'un haberine göre, Samast infaz yasası uyarınca bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı. 13 yıl 5 aydır cezaevinde olan samast'ın 1 yıl 9 ay hapis cezası kaldı.





Son bir yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirecek olan Samast, 9 ay sonra tamamen özgür olacak. Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Samast’ın ayrıca cinayette bağlantısı olan kamu görevlileriyle yargılandığını hatırlattı. Bakırcıoğlu, “Samast bu davada örgüt üyeliğinden 30 ay hapis cezası aldı. Bu davanın yatarı normalde 22,5 ay. Ancak dosya Yargıday’da. Bu ceza onanmazsa Samast 9 ay sonra aramızda olacak” açıklamasında bulundu.