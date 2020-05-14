Samanyolu Haber /Gündem / Hrant Dink’in katili Ogün Samast 9 ay sonra tahliye olabilir /14 Mayıs 2020 09:40

Hrant Dink’in katili Ogün Samast 9 ay sonra tahliye olabilir

13 yıl 5 aydır cezaevinde olan Samast'ın örgüt üyeliği cezası onaylanmazsa 9 ay sonra dışarıda olacak.

SHABER3.COM

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 ocak 2007'de katleden tetikçi Ogün Samast, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında 9 ay sonra dışarı çıkabilecek.

Ogün Samast'ın yargılaması "örgüt üyeliği" kapsamında yapılmadı. Cinayeti işlediğinde 18 yaşından küçük olması gerekçesiyle Samast, “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KRT TV'den Çağdaş Ulus'un haberine göre, Samast infaz yasası uyarınca bu cezanın 15 yıl 2 ayını yatacaktı. 13 yıl 5 aydır cezaevinde olan samast'ın 1 yıl 9 ay hapis cezası kaldı.

Son bir yılını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirecek olan Samast, 9 ay sonra tamamen özgür olacak. Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Samast’ın ayrıca cinayette bağlantısı olan kamu görevlileriyle yargılandığını hatırlattı. Bakırcıoğlu, “Samast bu davada örgüt üyeliğinden 30 ay hapis cezası aldı. Bu davanın yatarı normalde 22,5 ay. Ancak dosya Yargıday’da. Bu ceza onanmazsa Samast 9 ay sonra aramızda olacak” açıklamasında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hrant Dink’in katili Ogün Samast 9 ay sonra tahliye olabilir Sonraki Haber >>

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:50:28