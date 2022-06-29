Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında karar

Hrant Dink Vakfı'nı elektronik posta yoluyla tehdit ettikleri iddiasıyla "Zincirleme şekilde imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan iki sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Hüseyin Ateş "Zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, sanık Ersin Başkan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi. Duruşmada, sanıkların ve şikayetçiler Hrant Dink Vakfı ve Fethiye Çetin'in avukatları hazır bulundu.





Duruşma savcısı, her iki sanık hakkında tehditlerin nitelikli halden değil, "Basit tehdit" kapsamında kaldığı iddiasıyla cezalandırılmalarını istediği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Şikayetçi Fethiye Çetin'in avukatı Ümre Deniz Tuna, "Varsayılan örgütlerin korkutucu gücünden faydalanılarak söz konusu suç işlenmiştir. Hüseyin Ateş'in 'Rakel Dink ve o avukatı ölecek' sözü ile özellikle 'Bir gece ansızın geleceğiz. Orayı başınıza yıkacağız' sözü Hrant Dink'in ölümüyle alakalıdır. Söz konusu sözler Hrant Dink'in ölümüyle özdeşleşmiştir. Hrant Dink dosyasında söz konusu kişiler örgütten dolayı ceza almışlardır. Bu söz, Agos gazetesinin önünde kalabalık bir grup tarafından sarf edilmiştir. Yine Hrant Dink'in ölümüne atıf yapılmaktadır ve 'O avukat'tan kasıt Fethiye Çetin'dir. Kendisi kamu görevlisidir. Sanıkların nitelikli tehdit suçundan cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Hrant Dink Vakfı avukatı Hülya Deveci de sanıkların nitelikli tehdit suçundan cezalandırılmasını talep etti.





BERAATLERİNİ İSTEDİ

Sanıkların avukatı Orçun Kaan Keleş de "Müvekkillerimin örgüt ile bağlantısı yoktur. Sadece bir sözden hareketle cezalandırılmaları talep edilmektedir. Aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Her söylenilen söz örgütle bağlantılı olduğu anlamına gelmez. Beraatlerini talep ederim" dedi.





İKİ SANIĞA İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme, sanıklardan Hüseyin Ateş'i birden fazla kişiye karşı değişik zamanlarda birden fazla kez "Zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Ersin Başkan'ın ise birden fazla kişiye karşı "Zincirleme şekilde tehdit" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Her iki sanık hakkında da takdiri indirim uygulanmadı.





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