HRF’den Orhan İnandı açıklaması: Erdoğan’a dur diyelim; kaçırılma girişimi engellenmeli

Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nı göreve çağıran HRF, “Son yıllarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülen Hareketi takipçileri de dâhil olmak üzere, muhaliflerine yönelik bir sürek avı başlattı. Freedom House’a göre, son 7 yılda Türkiye 31 farklı ülkeden 58 kişiyi kaçırarak ülkeye götürdü. Erdoğan’ın sınır ötesinde yasa dışı yollarla insanların kaybedilmesi girişimlerine dur demeliyiz” ifadelerini kullandı.







İşte o açıklamalar;







1/ İnsan Hakları Vakfı (HRF) olarak Kırgızistan’daki eğitimci Orhan İnandı’nın Türkiye’nin Milli İsihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaçırıldığı iddialarından ötürü kaygılarımızı iletiyoruz





2/ HRF, Kırgız Devlet Başkanı‘na Orhan’ın serbest bırakılması ve sınır dışına kaçırılma ihtimalini uluslararası hukukun geri göndermeme ilkesi çerçevesinde engellemesi için çabalama çağrısı yapıyor.





3/ Orhan İnandı, Kırgızistan’daki Sapat Okulları’nın kurucusu ve yöneticisidir. Türkiye doğumlu eğitimci 25 yıldan fazla süredir Kırgızistan’da çalışıyor. 2003 yılında eğitime katkılarından ötürü Kırgız Cumhuriyeti’nin Dank nişanı ile ödüllendirildi.





4/ 31 Mayıs günü Bişkek’teki evinden ayrıldıktan sonra kayıp olduğu bildirildi. Kırgız Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov olayla ilgili bir soruşturma başlattı. İnandı‘nın Gülen Hareketi ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle MİT tarafından kaçırıldığı şüphesi var.





5/ Son yıllarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülen Hareketi takipçileri de dâhil olmak üzere, muhaliflerine yönelik bir sürek avı başlattı. Freedom House’a göre, son 7 yılda Türkiye 31 farklı ülkeden 58 kişiyi kaçırarak ülkeye götürdü.





6/ Uluslararası hukuka göre hiçbir devlet, mülteci statüsüne alınmaya hak kazanmış ya da gideceği yerde işkence görme riski olan herhangi bir kişiyi yok yere eziyet gördüğü bir ülkeye göndermemeli.





7/ Erdoğan’ın sınır ötesinde yasa dışı yollarla insanların kaybedilmesi girişimlerine dur demeliyiz. HRF’nin Orhan İnandı’nın özgürlüğü ile ilgili çağrısına siz de katılın #WhereIsOrhanInandi