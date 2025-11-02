Samanyolu Haber /Gündem / HRW İngiltere'de İnsan Hakları Geliştirme Kampı'nın üçüncüsünü gerçekleştiriyor /02 Kasım 2025 17:43

HRW İngiltere'de İnsan Hakları Geliştirme Kampı'nın üçüncüsünü gerçekleştiriyor

Kuzey İngiltere’den gelen yaklaşık 100 katılımcıyla düzenlenen etkinlik, insan hakları bilincinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

SHABER3.COM

Manchester’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen İnsan Hakları Geliştirme Kampı, Kuzey İngiltere’nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 100 kişinin katılımıyla devam ediyor. Tüm gün süren etkinlikte insan hakları, toplumsal farkındalık ve sivil katılım konuları ele alınıyor.

Kadın ve Genç Katılımı Dikkat Çekti
Kampın en dikkat çekici yönlerinden biri, katılımcı profilindeki çeşitlilik oldu. Organizasyon yetkililerine göre, salondaki katılımcıların yaklaşık yarısını kadınlar ve gençler oluşturuyor. Bu durum, insan hakları bilincinin toplumun farklı kesimlerinde giderek güçlendiğini gösteren olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Farkındalık ve Diyalog Odaklı Etkinli
Günün programında paneller, grup çalışmaları ve etkileşimli oturumlar yer alıyor. Katılımcılar, hak temelli düşünme, toplumsal dayanışma ve aktif vatandaşlık konularında deneyim paylaşımında bulunuyor.

Programın konuşmacıları ise Levent Oğuz, Kerim Balcı, Av. Ceyda Kemanc, Azra Özcan, Mahmut Akpınar, Av. Batuhan Karakuş. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HRW İngiltere'de İnsan Hakları Geliştirme Kampı'nın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:03:42