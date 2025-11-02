HRW İngiltere'de İnsan Hakları Geliştirme Kampı'nın üçüncüsünü gerçekleştiriyor

Manchester’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen İnsan Hakları Geliştirme Kampı, Kuzey İngiltere’nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 100 kişinin katılımıyla devam ediyor. Tüm gün süren etkinlikte insan hakları, toplumsal farkındalık ve sivil katılım konuları ele alınıyor.





Kadın ve Genç Katılımı Dikkat Çekti

Kampın en dikkat çekici yönlerinden biri, katılımcı profilindeki çeşitlilik oldu. Organizasyon yetkililerine göre, salondaki katılımcıların yaklaşık yarısını kadınlar ve gençler oluşturuyor. Bu durum, insan hakları bilincinin toplumun farklı kesimlerinde giderek güçlendiğini gösteren olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.





Farkındalık ve Diyalog Odaklı Etkinli

Günün programında paneller, grup çalışmaları ve etkileşimli oturumlar yer alıyor. Katılımcılar, hak temelli düşünme, toplumsal dayanışma ve aktif vatandaşlık konularında deneyim paylaşımında bulunuyor.



