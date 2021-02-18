HRW'den Türkiye çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye’ye “gözaltında olanların serbest bırakılması ve toplanma hakkına saygı duyulması” çağrısı yaptı.







Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle yapılan gözaltılara ilişkin bir rapor yayımlayan HRW, gözaltına alınan öğrencilerin hüküm yeme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.





Protestolarda 560’dan fazla kişinin gözaltına alındığına ve LGBT grupların da yetkililer tarafındaan hedef alındığına vurgu yapan HRW, bazı gösterilere aşırı polis gücüyle karşılık verildiğini belirtti.





Raporda gözaltına alınmalarından kısa bir süre sonra serbest bırakılan öğrencilerin anlatımları da yer aldı.





Bunlardan üçü evlerine yapılan baskında gözaltına alındıkları sırada başlarına polis tarafından silah dayandığını söylerken, ikisi de polis memurlarının kendilerini tokatlayarak hakaret içerikli sözler söylediğini iddia etti.





Merkezi Amerika’da olan kurumun Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, şu ifadeleri kullandı:





"Erdoğan'ın seçilmemiş bir rektörü Boğaziçi Üniversitesi'ne ataması ve bunu barışçı bir şekilde protesto eden öğrencilerin şiddetle gözaltına alınmaları, hükümetin temel insan haklarını hiçe sayan yaklaşımının bir özeti niteliğinde. Seçilmemiş bir rektörü üniversiteye hiç danışmadan dayatmak, Türkiye'de akademik özgürlüklere ve üniversitelerin özerkliğine saygı duyulmadığını gösteriyor."





Williamson, “LGBT öğrencilere saldırmak yerine onların toplanma ve kendilerini ifade etme hakları korunmalı” dedi ve şunları söyledi:





“Türk yetkililer toplanma hakkına saygı duymalı, muhalefeti susturmak adına polis gücünü istismar etmeyi bırakmalı ve keyfi bir şekilde tutuklanan öğrenciler bir an önce serbest bırakılmalı.”





Raporda ayrıca Boğaziçi Üniversitesi’ne, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Melih Bulu’nun Erdoğan tarafından atanmasına karşı düzenlenen protestoların yanı sıra, hükümetin muhalif tüm “kitlesel eylemleri kısıtladığı, azınlık grupları hedef aldığı” da vurgulandı.





Raporda, “Akademik özgürlük, eğitmenleri ve öğrencileri tüm akademik alanlarda, resmi ve gayri resmi olarak, sınıf içinde ve ötesinde, bütünsel bir şekilde korumaya dayanan geniş kapsamlı bir ilkedir” ifadeleri kullanıldı.