HSBC 200 yöneticisini işten çıkarıyor

HSBC, yönetim kademelerinde düzenleme ve maliyetleri düşürme kapsamında dünya genelinde 2 bin üst düzey operasyon yöneticisinin en az 200’ünü işten çıkarmaya hazırlanıyor.





Konuya yakın iki kaynak Londra merkezli bankadaki işten çıkarmaların çeşitli birimlere ve coğrafi bölgelere yayılacağını ve çoğu operasyon direktörü (COO) unvanıyla olmak üzere en az 200 kişinin işten çıkarılacağını söyledi.





300 KİŞİYE ÇIKABİLİR

Kaynakların verdiği bilgiye göre, işten çıkarmalar 2 bin olan yönetici sayısının yüzde 15’ine kadar çıkabilir.





HSBC konu ile ilgili sorulara yanıt vermedi.