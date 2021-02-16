HSBC’den Türkiye'deki enflasyona ilişkin kötümser açıklama

Ekonomik kriz içerisinde olan Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle gıda fiyatları el yakıyor. Dövizde başlayan düşüş ise fiyatlara yansımıyor. Gıda fiyatlarının seyrinin nasıl olacağı merak edilirken, İngiliz banka devi HSBC’den Türkiye'deki enflasyona ilişkin tahmin geldi.





Türkiye ekonomisindeki dengesizliklerin henüz düzeltilmediğini belirten HSBC, enflasyondaki yüksekliğe dikkat çekti. HSBC çekirdek enflasyonun yılın ilk çeyreğinde daha da yükselebileceği tahmininde bulundu.





HSBC raporunda gıda enflasyonunun yüksek seyretmeye devam etmesinin ve enerji enflasyonunun yükselişte olmasının Merkez Bankası için zorluk yarattığı vurgusu yer aldı.





Öte yandan HSBC, Türkiye ekonomisi için 2020 ve 2021 yılı büyüme tahminlerini ise yükseltti.





Dev banka, aralık ayı sanayi üretim rakamı sonrasında 2020 dördüncü çeyrek için daha önce yüzde -0,7 olarak ortaya koydukları büyüme tahminini yüzde +2,9 seviyesine çıkardı.





HSBC, bunun sonucu olarak 2020 yılını tamamı için GSYH büyüme tahminini de yüzde 1,0’den 2,0’a yükselttiklerini duyurdu.





2021 yılı için de büyüme tahminini yüzde 2,1’den yüzde 4,2’ye çıkaran HSBC, bu revizyonun ise daha çok teknik bir gelişme olduğunu belirtti