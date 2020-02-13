HSBC için Türkiye'de son günler

2001 krizinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Demirbank'ı alarak Türkiye'de faaliyetine başlayan HSBC için son karar 18 Şubatta verilecek.





Türkiye'den çıkmaya hazırlanan HSBC'nin nihai kararı 18 Şubat'ta vereceği belirtiliyor.







TAMAMEN SATIP ÇIKABİLİR





Haber Global'in haberine göre, HSBC yönetimi iki ihtimalden birinde karar kılacak. İlk ihtimal kabul edilirse Türkiye'de HSBC'ye ait bütün birimleri kapatıp, bir-iki ticari şube olarak devam edilecek.





Yönetim lisans devri ile birlikte Türkiye'den çıkmayı de değerlendiriyor.





HSBC yönetiminin Çin bankaları ile satış için görüşmeler yaptığı da iddia ediliyor.



