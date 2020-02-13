Samanyolu Haber /Ekonomi / HSBC için Türkiye'de son günler /13 Şubat 2020 14:41

HSBC için Türkiye'de son günler

2001 kizinden sonra Türkiye'ye gelen finans devi HSBC, Türkiye'yi terk ediyor.

SHABER3.COM

2001 krizinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Demirbank'ı alarak Türkiye'de faaliyetine başlayan HSBC için son karar 18 Şubatta verilecek. 

Türkiye'den çıkmaya hazırlanan HSBC'nin nihai kararı 18 Şubat'ta vereceği belirtiliyor.

TAMAMEN SATIP ÇIKABİLİR

Haber Global'in haberine göre, HSBC yönetimi iki ihtimalden birinde karar kılacak. İlk ihtimal kabul edilirse Türkiye'de HSBC'ye ait bütün birimleri kapatıp, bir-iki ticari şube olarak devam edilecek. 

Yönetim lisans devri ile birlikte Türkiye'den çıkmayı de değerlendiriyor. 

HSBC yönetiminin Çin bankaları ile satış için görüşmeler yaptığı da iddia ediliyor.

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