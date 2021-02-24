Samanyolu Haber /Dünya / HSBC ofis ağını yüzde 40 azaltıyor /24 Şubat 2021 12:28

HSBC ofis ağını yüzde 40 azaltıyor

HSBC fazla detay vermeden ofis ağını uzun vadede yüzde 40 azaltmak istediğini açıkladı.

SHABER3.COM

HSBC açıklanan revize edilmiş maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya genelinde ofis alanlarını uzun vadede neredeyse yarıya indirmeyi hedefliyor.

HSBC’nin planı, corona virüsü salgınının şirketleri çalışma şekillerinde büyük değişiklikler yapmaya ittiğine de işaret ediyor.

Yıllık sonuçlarının açıklanmasının ardından düzenlenen analist sunumunda, HSBC fazla detay vermeden ofis ağını uzun vadede yüzde 40 azaltmak istediğini açıkladı.

HSBC, corona virüsü nedeniyle yıllık kârında yaşadığı sert düşüşün ardından özellikle Asya’da varlık yönetimine odaklanacak revize edilmiş stratejisini duyurdu. 
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