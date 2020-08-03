Samanyolu Haber /Dünya / HSBC tam 35 bin çalışanını işten çıkarıyor /03 Ağustos 2020 15:25

HSBC tam 35 bin çalışanını işten çıkarıyor

Britanya'nın çok uluslu bankası, yılın ilk yarısında yüzde 65'lik kar kaybına uğramasının ardından şubatta açıkladığı yeniden yapılanma planlarına hız vereceğini ilan etti. Bu da 235 bin çalışanından 35 binini işten çıkarma planlarının hayata geçmesi anlamına geliyor.

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Hem koronavirüs pandemisinin hem de baş operasyon alanı Hong Kong'daki karışıklığın vurduğu HSBC, vergi öncesi kar raporunda sadece 4.3 milyar dolar gelir açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde gelir miktarı 12.4 milyar dolardı.

Britanya'nın çok uluslu bankası, koronavirüs pandemisi nedeniyle geri ödeme alamayacağı kredilerin miktarının 13 milyar dolara ulaşabileceğini duyurdu.

Avrupa'nın en büyük bankası, yüzde 65'lik kar kaybına uğramasının ardından şubatta açıkladığı yeniden yapılanma planlarına hız vereceğini ilan etti. Bu da 235 bin çalışanından 35 binini işten çıkarma planlarının hayata geçmesi anlamına geliyor. Özellikle Asya'da çok aktif olan bankanın işten çıkarmalarının en az bininin Britanya'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bireysel bankacılık ile varlık yönetimi birimlerinin birleştirileceği, Avrupa'daki hisse senedi işlemlerinde kesintiye gidileceği ve ABD şubelerinin azaltılacağı belirtildi. 

"Koronavirüsten kaynaklı gelir baskısının sonucu olarak maliyetleri düşürmemiz gerekiyor" diyen HSBC yönetimi, banka sermayesinin karın neredeyse tamamının elde edildiği Asya'ya taşınmasına devam edeceğini kaydetti.

HSBC, Pekin'in yaptırımına uğramamak amacıyla Çin yönetiminin Hong Kong için çıkardığı ulusal güvenlik yasasına destek açıklayınca, ABD yönetiminin şimşeklerini çekmişti.
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