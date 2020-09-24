Samanyolu Haber /Ekonomi / HSBC, Türkiye'de bu yıl %3.1 daralma bekliyor /24 Eylül 2020 11:30

HSBC, Türkiye'de bu yıl %3.1 daralma bekliyor

Kuruluş tarafından hazırlanan 4. çeyrek küresel ekonomik görünüm değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisinde bu yıl %3.1 daralma öngörülürken gelecek yıl ise GSYH'nın %3.7 artacağı tahmininde bulunuldu.

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Değerlendirmeye göre, 2022 sonu itibarıyla ise Türkiye'de büyümenin %4.3 düzeyinde gerçekleşeceği tahmini yapıldı.

Dolar/TL tahminini açıkladı

HSBC, 2020, 2021, 2022 yılları için Türkiye enflasyon tahminlerini ise %12.0, %12.5 ve %13.0 olarak sıraladı. Kuruluş, Türkiye'de gösterge faizin 2022 yılı sonuna kadar %8.25 olarak kalacağını da öngördü.

Raporda, HSBC'nin dolar/TL beklentisi hem bu yılın, hem de gelecek yılın sonu için 7.70 olarak belirtildi. Cari açığın GSYH oranı tahminleri bu yıl için -%4.6 gelecek yıl için -%5.8 2022 için ise -%5.9 olarak vurgulandı.

Büyümeyi tüketim sürdürür

Raporda, Türkiye ekonomisi için fonlama risklerinin odak noktada olacağı yorumunda bulunuldu. Yakın vadede büyümenin özel sektör ve kamu tüketimi öncülüğünde gerçekleşeceği tahmini yapıldı.

HSBC, Türkiye'de hem enflasyon hem de çekirdek enflasyon beklentilerinde yükseliş yaşandığına dikkat çekti. Enflasyon görünümünde son dönemde iyileşme yaşanmadığını kaydetti.

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