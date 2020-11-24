Samanyolu Haber /Ekonomi / HSBC'den yeni dolar tahmini /24 Kasım 2020 13:53

HSBC'den yeni dolar tahmini

Amerikan Doları'nın 8 TL'nin eşiğine geldiği gün, İngiliz finans devi HSBC, 2021 sonu dolar tahminini 7,70 TL'den 7,10 TL'ye indirdi.

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İngiliz finans devi HSBC'nin raporunda “Ekonomi yönetimindeki değişiklik ve daha geleneksel bir politika yaklaşımına geçiş, Türk Lirası'nın görünümünü destekledi." tespitine yer verildi.  

HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) daha geleneksel bir para politikasına yönelmesini "olumlu" diye nitelerken, daha önce 2020 yılı sonu için açıkladığı 7,70 TL tahminini 7,10 TL seviyesini indirdi.

Söz konusu tahmin bankanın Orta ve Doğu Avrupa Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) Döviz Stratejisti Murat Toprak ile Avrupa Döviz Araştırmaları Direktörü Dominic Bunning imzalı 24 Kasım tarihli raporda yer aldı.

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Raporda, “Ekonomi yönetimindeki değişiklik ve daha geleneksel bir politika yaklaşımına geçiş, Türk Lirası'nın görünümünü destekledi. TL'nin ciddi şekilde ucuz olması ve yabancı pozisyonların düşüklüğü göz önüne alındığında bu yönde bir politikayı sürdürmenin 2021 sonuna dek para birimini daha güçlü seviyelere taşıyacağına inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Rapora göre fonlamanın sadece 1 haftalık repo faizinden sağlanması şeffaflığı artıracak ve TL'nin yukarı yönlü potansiyelini destekleyecek.

Banka raporunda Türk Lirası'nın 2021’de yüksek bir enflasyonla yüzleşmeye devam edeceği, ancak TCMB'nin para birimine tampon oluşturacak sürdürülebilir pozitif reel faiz sunmaya hazır göründüğü iddia edildi.

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