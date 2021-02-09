HSBC'den yıl sonu dolar tahmini

HSBC, yılsonu dolar/TL tahminini 7,10’dan 6,50’ye indirdi. Kurum, değerlendirmesinde cari açıkta düşüş ve dolarizasyon eğilimindeki yavaşlamayı kurdaki aşağı yönlü revizyonuna gerekçe gösterdi.







Dev banka, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yıl sonu için daha önce 7,10 olan Dolar/TL tahminini 6,50’ye indirdi.





Kurum değerlendirmesinde “Dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları Merkez Bankası’nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir. Bize göre şeffaf, uygun bir döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz” ifadeleri yer aldı.





Kurum, olası bir döviz alım programının makro ve finansal riskleri azaltacağından Türk Lirası için pozitif bir durum olabileceğine de dikkat çekti.



