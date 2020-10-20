Samanyolu Haber /Gündem / HSK’nın ihraç ettiği hâkim ve savcılar listesi yayımlandı /20 Ekim 2020 09:28

HSK’nın ihraç ettiği hâkim ve savcılar listesi yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından İhraç edilen hâkim ve savcılarının listesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan yapılan açıklamayla, 11 hâkim ve savcı meslekten ihraç edilmişti. İhraç kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılar:

– Konya Hâkimi Zeki Yıldırım
– Ankara Hâkimi Şerife Şahin
– Yargıtay Teknik Hâkimi Göknur Tosun Kayacı
– Kırıkkale Cumhuriyet Savıcısı Gökhan Düğer
– Kocaeli Hâkimi Mehmet Noyan
– Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Celal Akar
– Tarsus Hâkimi Bahar Gögüs
– Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Merve Bozkurt
– Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Mücahit Fatih Albayrak
– Emirdağ Hâkimi Ejder Aksak
– Çal Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula

YENİDEN İNCELEME TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Daha önce meslekten ihraç edilen Büyükçekmece Hâkimi Güler Yabaş, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Semih Kır, Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökan Balcı ve Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Sabahattin Yılmaz’ın yeniden inceleme talepli dilekçeleri, meslekten ihraç kararlarının yerinde olduğu belirtilerek oy birliği ile reddedildi.
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