HSK’nın tartışmalı rücu kararı: Sistematik ihlallerde de aynı yol izlenecek mi?

Bu kararın ardından Ufuk Yeşil, Birleşmiş Milletler’in (BM) 15 Temmuz sonrası yargı süreçleriyle ilgili eleştirilerine dikkat çekerek şu soruyu sordu:
“BM’nin 34 dosyada, 60 kişi için tespit ettiği hak ihlallerine sebep olanlar hakkında da aynı şekilde tazminat geri istenecek mi?”
Yeşil’in referans verdiği BM kararlarında;
-aslında yasal olan faaliyetlerin suç gibi gösterilmesi,
-sanıkların kendilerini savunma imkânının ciddi şekilde kısıtlanması,
-mahkemelerin bağımsızlığıyla ilgili büyük endişeler,
-ve bazı uygulamaların “ağır insan hakkı ihlali” olarak nitelenmesi
gibi uyarılar yer alıyor.