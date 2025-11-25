HSK’nın tartışmalı rücu kararı: Sistematik ihlallerde de aynı yol izlenecek mi?





gibi uyarılar yer alıyor.





HSK, Ergenekon soruşturması döneminde haksız yere tutuklanan bir kişinin devlete açtığı davayı kazanması üzerine, ödenen tazminatı soruşturmayı yürüten ve daha sonra meslekten atılan sekiz hakim ve savcıya “geri ödetme” kararı vermişti. Bu işleme hukuken rücu deniyor.Bu kararın ardından Ufuk Yeşil, Birleşmiş Milletler’in (BM) 15 Temmuz sonrası yargı süreçleriyle ilgili eleştirilerine dikkat çekerek şu soruyu sordu:“BM’nin 34 dosyada, 60 kişi için tespit ettiği hak ihlallerine sebep olanlar hakkında da aynı şekilde tazminat geri istenecek mi?”Yeşil’in referans verdiği BM kararlarında;-aslında yasal olan faaliyetlerin suç gibi gösterilmesi,-sanıkların kendilerini savunma imkânının ciddi şekilde kısıtlanması,-mahkemelerin bağımsızlığıyla ilgili büyük endişeler,-ve bazı uygulamaların “ağır insan hakkı ihlali” olarak nitelenmesi