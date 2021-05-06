HSK seçiminde iktidardan Millet İttifakı’nı bölme girişimi

Hâkimler Savcılar Kurulu’na (HSK) ilk defa 7 üye seçecek olan TBMM’de, iktidar ile muhalefet arasındaki uzlaşma arayışının ardında “Millet İttifakı’nı bölme girişimi” olduğu ortaya çıktı.





AKP, HSK üye seçimi için önce İYİ Parti’ye, “7 üyeden 2’sini size verelim, siz de bize TBMM Karma Komisyonu’nda destek verin” önerisini götürdü. Ancak İYİ Parti bu öneriye, “CHP’nin olmadığı yerde biz olmayız” karşılığını verdi. Ardından aynı öneriyi CHP’ye götüren AKP, oradan da “İYİ Parti’nin olmadığı yerde biz olmayız” yanıtı aldı. İktidar, bu girişimiyle hem “Millet İttifakı’nı parçalamayı” hem de kamuoyuna, “HSK üye seçimlerinin uzlaşmayla yapıldığı mesajını” vermek istiyordu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kararlı tutumları, bu girişimi engellemiş oldu.





AKP yetkililerinin, 7 HSK üyesinin seçiminde uzlaşma olmaması durumunda nasıl bir yöntem izleyeceği de tartışılıyor. İddialara göre iktidar, “üye adaylarının çarşaf liste halinde oylamaya sunulması” ve bu yolla “bir komisyon üyesinin birden fazla üyeye oy vermesinin sağlanması” yöntemini uygulamayı planlıyor. Bu durumda “kuraya kalacak üyelerin iktidar oylarının çoğunluğuyla belirlenebileceği” değerlendiriliyor. Ancak, AKP tarafından hazırlanan ve TBMM’deki HSK seçimlerinin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin düzenleme bunu engelliyor.





Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, “7 üyenin 4’ünün iktidar çoğunluğu tarafından, 3 üyenin ise muhalefet tarafından belirlenmesi” yönünde görüş belirtiyor. Bu kapsamda CHP ve İYİ Parti’nin bu noktadan geri adım atması beklenmiyor. CHP kaynakları, “HSK üyelerine yönelik seçimin tartışmalı bir ortamda yapılmasının, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedeleyeceğini” belirterek, “Yargının bağımsız ve tarafsız olabilmesi için bu seçimlerin çoğulcu, açık, şeffaf ve liyakate dayalı yapılması lazım. Biz bu düşüncelerimizi iktidar ile paylaştık” ifadelerini kullanıyor.





İKTİDAR KANADININ OYLARI YETMİYOR

2017’de referandumda halk oylamasına sunulan yeni anayasanın 159. maddesine göre, TBMM ilk kez HSK’ye Yargıtay ve Danıştay, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından 7 üye seçimi yapacak. TBMM, aday adaylarının başvuruları için 7 Nisan’da ilana çıktı. 118 aday adayı TBMM’ye başvurdu. Karma Komisyon, 28 Nisan’da yaptığı toplantıda 3 AKP’li, 1 CHP’li ve 1 HDP’li üyeden oluşan bir alt komisyon oluşturdu. Tam kapanma sürecinde de çalışacak olan alt komisyon, başvuruları incelemeyi 17 Mayıs’ta tamamlayacak.





18 Mayıs’ta Karma Komisyon yeniden toplanarak 118 aday aday arasından 21 adayın belirlenmesi için seçim yapacak. Bir aday adayının aday olabilmesi için 52 üyeli Karma Komisyon’da yapılacak olan ilk tur oylamada en az 35, ikinci tur oylamada ise en az 31 oy alması gerekecek. Aksi durumda en çok oy alan aday adayları arasında kura çekilecek. Karma Komisyon’da AKP’nin ve MHP’nin toplam üye sayısı 30. Bu durumda Cumhur İttifakı, aday belirlemek için muhalefetin desteğine ihtiyaç duyuyor. TBMM Genel Kurulu’nda 21 aday arasından yapılacak 7 üye seçiminde de ilk turda 400, ikinci tursa ise 360 oy gerekiyor. İkinci turda gerekli oy sağlanamazsa kura çekimine gidilecek. Cumhur İttifakı’nın TBMM’deki koltuk sayısı da her iki turda çoğunluğu sağlayamıyor.