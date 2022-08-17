Samanyolu Haber /Gündem / HSK, seçimleri Bekir Bozdağ'ın kardeşine emanet etti /17 Ağustos 2022 18:15

HSK, seçimleri Bekir Bozdağ'ın kardeşine emanet etti

İl ve ilçe seçim kurullarında görev yapacak hakimler için çekilen kurada, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kardeşi, İbrahim Bozdağ çıktı.

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Seçim hakimlerinin belirlenmesine ilişkin kanuni değişikliğin ardından, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Ankara Batı Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan kardeşi İbrahim Bozdağ’ın, yapılan kura seçimi sonucunda seçim hakimlerinden biri olarak belirlendiği ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK), kuradan seçim hakimi olarak çıkmasının tartışma yaratacağı gerekçesiyle Bozdağ’ı tek kişilik bir kararname ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) atadı. Bozdağ, 26 Temmuz’da yayımlanan BAM Müstemir yetki kararnamesi ile 16. Ceza Dairesi'ne üye yapıldı. Böylece Bozdağ’ın seçim hakimliği sona ermiş oldu.

TÜM KURULLAR YENİDEN BELİRLENDİ
AKP ve MHP Milletvekillerinin teklifiyle TBMM’den geçen 'Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', geçen nisan ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Değişiklikteki en büyük tartışma ise il ve ilçe seçim kurullarında görev yapacak hakimlerin belirlenmesine ilişkin olmuştu.

Türkiye genelinde tüm il ve ilçe seçim kurullarının yeniden belirlenmesine neden olan düzenleme ile daha önce ilk derece mahkemelerinde görevli en kıdemli hakimlerin başkan ve üye olarak görev yaptıkları kurulların birinci sınıf hakimler arasında kura ile belirlenmesi sistemine geçilmişti. Değişikliğin ardından YSK da yeni sistem uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının 6 Temmuz’a kadar belirlenmesine karar vermiş, bu kapsamda adliyelerde kura çekimi yapılmıştı.

KURADAN BOZDAĞ ÇIKTI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Ankara Batı Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan kardeşi İbrahim Bozdağ, yapılan kura seçimi sonucunda seçim hakimlerinden biri olarak belirlendi. Bozdağ’ın kuradan seçim hakimi olarak çıkmasının, seçim sürecinde tartışmalara neden olacağı gerekçesiyle harekete geçen HSK 1. Dairesi de tek kişilik bir kararnameyle Bozdağ’ı önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesine atadı.

Kurul daha sonra da 26 Temmuz’da yayımlanan Bölge Adliye Mahkemeleri Müstemir yetki kararnamesi ile Bozdağ’ı 16. Ceza Dairesi üyesi olarak belirledi. Böylece, İstinaf Mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatı bulunmadığından Bozdağ’ın seçim hakimliği de sona ermiş oldu. Bozdağ’ın atamasına ilişkin kararın, HSK tarafından yayınlanacak ilk kararnamede yer alacağı öğrenildi.


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