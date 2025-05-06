Samanyolu Haber /Gündem / HSK üyeliği seçiminde gerginlik: Tartışma çıktı, muhalefet salonu terk etti /06 Mayıs 2025 22:47

HSK üyeliği seçiminde gerginlik: Tartışma çıktı, muhalefet salonu terk etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) boşalan beş üyelik için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplanan Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda tansiyon yükseldi. Toplantıda, TBMM Genel Kurulu’na sunulacak 15 adayın belirlenmesi sürecinde muhalefet ile iktidar milletvekilleri arasında usul tartışması yaşandı.

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CHP ve Yeniyol Grubu’na mensup milletvekilleri, her aday için ayrı ayrı oylama yapılması gerektiğini savundu. Ancak iktidar cephesi bu talebin komisyon içtüzüğüne aykırı olduğunu ileri sürerek birleşik oylamaya geçilmesini sağladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ilk turda, Yargıtay kontenjanından belirlenen iki aday 33’er oy alarak belirlendi. Ancak üçüncü oylamada komisyonun beşte üç çoğunluğu olan 33 oya ulaşılamaması, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

İktidar milletvekilleri yeniden sayım gerektiğini savunurken, muhalefet buna itiraz etti.

Gerilimin artması üzerine CHP ve Yeniyol Grubu milletvekilleri komisyon toplantı salonunu terk etti.

Sürecin TBMM Genel Kurulu’na nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, muhalefet temsilcilerinin oylama usulüne yönelik itirazlarını sürdürmesi bekleniyor.

15 ADAY BELİRLENDİ

HSK'da boşalan beş üyelik için belirlenen 15 aday şöyle:

"Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz, avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım"
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