İşte 'yargı siyasetin köpeğidir' sözünün ispatı

Hamit Kocabey’in istifa şekli ve sonrasında kendisi adına oğlu tarafından yapılan açıklama hukukçuların da tepkisini çekti. Zira söz konusu açıklamada, “HSK üyeliği görevimden Genel Başkan’ımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım.” ifadeleri yer alıyordu.İnsan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak, “TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” diyerek istifa gibi en önemli kurumda bile başkanına danışan kişi 4,5 yıllık görevinde başka konularda da talimat almış mıdır?” sorusunu sordu.Deva Parti Milletvekili, avukat Mustafa Yeneroğlu, konuya ilişkin paylaşımında, “HSK üyesi “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile istişare sonucu istifa ettim” diyor ciddi ciddi… Hukuksuzluğun tarihini pervasızca ortaya koyan bir cümle ama anlaşılan hukuk devleti bilincinden çok önceden o kadar kopmuş ki ne söylediğinin farkında bile değil…” yazdı.Ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı: “Türkiye’de yargıyı yöneten, hakim ve cumhuriyet savcıları ile ilgili kararları alan bir kurul düşünün. Bu kurulu oluşturan üyelerden birinin bir siyasi partinin genel başkanı ile arasındaki ilişkiyi, özellikle bu kişinin söz konusu göreve devam edip etmeme yönünde karar alırken izlediği yöntemi düşünün. Bu süreç sizi Türkiye Cumhuriyeti devleti yargısı ile ilgili bir kanaate götürür. Denebilir ki, farklı şekillerde tezahür etmiş olsa bile dün de böyleydi. Doğrudur; ancak hukukta sui misal, emsal teşkil etmez. Doğruyu yapmak, doğrunun yapılmasını sağlayamamamız halinde yanlış karşısında sessiz kalmamak hepimizin görevidir.”