15 Kasım 2025 13:37

HSK üyesi seçilemeyince AKP İlçe Başkanı yaptılar!

AKP'nin geçtiğimiz hafta HSK üyeliğine aday gösterdiği ancak kurada seçilemeyen İsmail Ergüneş, AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'na atandı.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevine İsmail Ergüneş’in atandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, görevi devreden Fatih Aydemir’e teşekkür edilirken, Ergüneş’e yeni görevinde başarılar dilendi.

Açıklamada, “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızla yaptığımız istişareler neticesinde, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına Sayın Av. İsmail Ergüneş atanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ergüneş, 2006’da yapılan AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi sonrası İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu. 2007 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi. 2008’de İlçe Başkanlığı’na seçilen Ergüneş, 2011’de aynı göreve yeniden getirildi.
2014’te yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkan aday adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ergüneş, İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon Üyeliğine atandı.  

Ergüneş, 2017 yılında TMSF’de başkan müşaviri olarak görev yaptı. 2021’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bakanlık kadrosunda farklı görevler sürerken HSK üyeliğine aday oldu ancak seçilemedi ve ardından Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevine yeniden atandı.
