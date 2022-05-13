Samanyolu Haber /Gündem / HSK'dan 'irtibat ve iltisak' suçlamasıyla 11 hakim ve savcıya daha ihraç /13 Mayıs 2022 17:09

HSK'dan 'irtibat ve iltisak' suçlamasıyla 11 hakim ve savcıya daha ihraç

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hizmet Hareketi ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle 11 yargı mensubunu meslekten ihraç etti.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, bu hafta Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisaklı olduğu iddia edilen hakim ve savcılar için toplandı. 

İktidara yakın Sabah’tan İlker Turak’ın haberine  göre; 4 gün süren Genel Kurul toplantısında, ankesör aramaları, HTS geçmişine dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü.

11 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLDİ
Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK'ya intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadeler ile ilgililerin savunmaları doğrultusunda toplam 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi.
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