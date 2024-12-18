HTŞ ile Rusya arasında 'gizli müzakere' iddiası: Esad iade mi edilecek?

Rusya’nın, Suriye iç savaşına müdahalesi, 2015 yılında Suriye'deki Baas rejimine destek amacıyla gerçekleşmiş ve Moskova yönetimi bu süreçte, önemli askeri kazanımlar elde etmişti. Ancak Esad’ın ülkeden ayrılmasıyla birlikte, Kremlin’in Suriye’deki varlığı da belirsizliğe sürüklendi.





The Economist tarafından aktarılan bilgilere göre, Suriye’de Baas rejiminin çöküşünün ardından, ülkenin geleceğine yönelik müzakereler çoktan başladı. HTŞ, Rusya’nın Khmeimim ve Tartus gibi stratejik öneme sahip askeri üslerini korumasına izin vermeye sıcak bakarken, bu adımın tamamen çıkarlar doğrultusunda atıldığını vurguluyor.





HTŞ yetkilileri, bu süreçte bir denge kurmaya çalıştıklarını, tek bir gücün etkisi altına girmeyi istemediklerini belirtiyor. Bu kritik dönemde, tarafların nasıl bir uzlaşıya varacağı Suriye’nin geleceğini şekillendirecek.





İşte, o makaleden öne çıkanlar:





ESAD'IN İADESİ MÜMKÜN MÜ?

HTŞ, ülkedeki Rus üslerinin korumasına 'muhtemelen' izin vereceğini duyurdu. Ayrıca, Khmeimim’in yaklaşık 80 kilometre güneyindeki Tartus Limanı’nda da 'Rusya’nın kira sözleşmesine saygı duyulması' olası görünüyor.





Bu, "Rusya’nın Akdeniz’deki tek derin su deniz üssüne erişimini sürdüreceği" anlamına geliyor.





HTŞ, Esad’ın iade edilmesinin pek mümkün olmadığını da kabul ediyor (şu ana kadar herhangi bir resmi talep yapılmadı). HTŞ kaynakları, “Kırmızı çizgimiz yok: Bu tamamen çıkarlarla ilgili, ideolojiyle değil” diyor.





"REJİM UNSURLARI 'YÜKLÜ ÜCRETLER' KARŞILIĞINDA TAHLİYE EDİLDİ"

Rus Hava Kuvvetleri son on yıl boyunca, isyancıların kontrolündeki bölgeleri günlük olarak bombalayarak binlerce kişinin ölmesine neden oldu ve bu sayede, Esad’ın iktidarda kalmasını sağladı. Esad Suriye’den kaçtığında da Moskova ona sığınak sağlayan tek yerdi.





"Baas rejiminin çökmesinden bu yana geçen süre içinde, Rusya’nın nakliye uçakları, eski bakanlar da dahil olmak üzere rejim yetkililerini, Esad ailesinin geniş üyelerini ve eski diktatörü finanse edip ülkeyi yöneten Makhlouf ailesini, 'yüklü ücretler karşılığında' tahliye etmeye devam etti."





Ve son günlerde, Rus güçleri sahada HTŞ ile koordinasyon sağlamak durumunda kaldı.





HTŞ'DEN RUSYA'YA YANIT: 'BU, YETERLİ DEĞİL...'

HTŞ, Rusya tarafından çok kısa bir süre öncesine kadar "terörist" olarak kabul ediliyordu. Kremlin’in üsleri, muhalefet güçleri tarafından çevrilmiş durumda. HTŞ yetkililerine göre, "bazı üslerde gıda ve su tükeniyor, çöp ve kanalizasyon birikiyor."





HTŞ, T4 Hava Üssü’nden Khmeimim’e tahliye edilen Rus konvoylarına güvenlik sağlıyor.





Rusya, Tartus Limanı ve Khmeimim Hava Üssü’ne erişimini sürdürmek karşılığında Suriye’ye insani yardım sağlayacağını söyledi. Ancak Suriye’nin yeni liderleri bunun yeterli olmayacağını belirtiyor.





Rusya ile diplomatik ve ekonomik bağlar kurarak dış dünya ile bağlantı sağlamak istiyorlar.





Bu sırada, Ukrayna da Suriye’ye buğday teklif etti.





"İNTİKAM ALMA NİYETİNDE DEĞİLLER..."

Suriye’nin yeni liderleri zor kararlarla karşı karşıya. HTŞ yetkilisi, grubun etkisini artırmaya çalışan dış güçler arasında bir denge kurmaya istekli olduğunu söylüyor.





Hiçbir gücün yanında kesin bir şekilde yer almak istemiyorlar, ancak uluslararası tanınırlık istiyorlar. HTŞ üyeleri, Afganistan’daki Taliban’ın izolasyonuna sık sık bir uyarı örneği olarak dikkat çekiyor.





Şu ana kadar, birçok Suriyelinin Rusya’ya duyduğu derin nefretin aksine, HTŞ’nin intikam alma niyetinde olmadığı görülüyor. Rusya'ya yönelik keskin bir çıkış pek olası görünmüyor.





Şimdilik, kim yardım ederse kabul edecekler. Bir HTŞ yetkilisi bu durumu, “Şu anda müzakerelerin ilk aşamasındayız. İnsanlar kan dökülmesini durdurmaya çok çabalıyor; yeni bir hayat kurmak istiyorlar. İlişkileri onarmaya mecburuz. Ülke ölü. İnsanlar çok fakir,” diye açıklıyor.