HTS kayıtları ortaya çıkardı: Kuzu ve Zindaşti defalarca görüşmüş

anlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Zindaşti’yle birçok kez telefonda görüştüğü ortaya çıktı.





Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, polis fezlekesindeki HTS kayıtlarına göre Kuzu, 2015’ten sonra Zindaşti ve adamlarıyla defalarca görüştü ya da mesajlaştı. Kayıtlara göre Kuzu kendisini Zindaşti ile tanıştıran A.U. isimli kadınla da sürekli irtibat halindeydi. Konuya ilişkin Twitter’dan “Kuzu ile kaç kere ve niçin görüştünüz” sorumuzu yanıtlayan Zindaşti, “Ben yamyam değilim ki herkes ile görüşme hakkım var” dedi.





Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.





Kuzu ise söz konusu iddialarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:





“Şahsı asla tanımam ve olayla da hiçbir ilgim yoktur” açıklaması yapan Kuzu, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Zindaşti ile yemek yediğini kabul ederek “2011 veya 2014... Vatandaşlık için yardım istedi. Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne müracaat etti. Ben de genel müdürü aradım, yardımcı olmalarını istedim. Müdür bir ay sonra bana döndü, “hocam bu adamın sıkıntıları falan var” dedi bana. Ben de sıkıntı varsa kalsın dedim. Bir daha da görmedim adamı, ilk ve son görüşümdü” demişti.









DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞLER





Zindaşti ve adamlarının polis tarafından el konulan telefonlarına ilişkin HTS kayıtları, Kuzu’nun “2011 veya 2014 bir kere görüştüm” sözlerinin doğru olmadığını ve çok kere görüştüğünü gözler önüne serdi. Polis fezlekesine Zindaşti ve adamlarının Kuzu ile yaptığı telefon konuşmaları, mesajları girdi. Kayıtlarda 1 Kasım 2015’te Zindaşti’nin “5557” numaraları ile biten telefonundan Kuzu’ya “Hocam” yazarak bir video gönderdiği, buna karşılık Kuzu’nun “0290” numaraları ile biten telefonundan “Allah utandırmasın inşallah” yazdığı yer aldı. Zindaşti’nin Kuzu ile 9 Ekim 2015 tarihinde telefon konuşması yaptığı, adamı olan Ekrem Öztunç’a ait görünen “9999” numaraları ile biten telefonundan ise Kuzu ile 2016 yılı mart ayında 9 kere görüştüğü, 29 Mart 2016’da ise yine mesajlaştığı ortaya çıktı.





Ayrıca Zindaşti’nin şoförü olan ve ismi birçok cinayete karışan Ali Koçak’ın Burhan Kuzu ile 22 Eylül 2015 tarihinde telefon ile konuştuğuna ilişkin kayıtlar da yer aldı. Zindaşti’nin Kuzu ile kendisini tanıştırdığını iddia ettiği eski AKP Beşiktaş İlçe Teşkilatı üyesi A.U’nun Kuzu ile 2016 Mart ayında hemen hemen her gün görüştüğüne ilişkin kayıt ise dikkat çekti. Kuzu’nun telefonunun, Zindaşti’nin rehberinde “Burhan Kuzu Hocam” diye kayıtlı olduğu da görüldü.





Ayrıca Kuzu’nun Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğraflarının 2011 veya 2014 yıllarında değil, Eylül 2015 tarihinde çekildiği ortaya çıktı. Fezlekede Zindaşti’nin telefonundan “Fardin Yeni” ismiyle kayıtlı kişiye Kuzu ile çekilmiş fotoğrafları attığı ve yazıştıkları yansıdı. “Fardin Yeni”nin yanıt olarak “Kuzu kuzu oturmuş garibim” dediği, Zindaşti’nin ise buna karşılık “Ya bizim hoca” dediği kayıtlarda görüldü.





19 Ekim 2018’de Zindaşti’nin tahliyesi ile ilgili iddialar üzerine Kuzu hakkında yaklaşık 1.5 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen inceleme başlatılmıştı. Özel Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) görevlendirdiği müfettişlerce hakim ve savcıların ifadeleri alınmıştı. Hâkim ve savcıların ifadesi Kuzu’nun yargıya baskı yaptığını ortaya koymuştu. Haftalar geçti, ancak Kuzu henüz ifade bile vermedi.

