HTŞ lideri Colani, Batı'ya seslendi: Korkmanızı gerektirecek bir durum yok

Batı'ya seslenen Colani, kendilerinden korkmaları için hiçbir sebep olmadığını belirterek “Korkularımızın kaynağı İranlı milisler, Hizbullah ve bugün gördüğümüz katliamları gerçekleştiren rejimdi” dedi.





Suriye'de 24 yıldır görevde bulunan Beşar Esad'ın devrilmesine yol açan muhaliflerin öncülüğünü yapan HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani, İngiltere merkezli Sky News'a konuştu.Ülkenin başkenti Şam'da İmam Şafii Camii'nde konuşan HTŞ lideri, “Dolayısıyla Suriye için çözüm onların ortadan kaldırılmasıdır. Mevcut durum paniğe geri dönülmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.Colani, Suriye halkının “savaştan yorulduğunu” ve yeni bir savaşa hazır olmadığını da söyledi.Colani, ülkenin yeniden inşa edileceğini de sözlerine ekledi.