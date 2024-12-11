Samanyolu Haber /Dünya / HTŞ lideri Colani, Batı'ya seslendi: Korkmanızı gerektirecek bir durum yok /11 Aralık 2024 17:44

HTŞ lideri Colani, Batı'ya seslendi: Korkmanızı gerektirecek bir durum yok

Sky News'a konuşan HTŞ lideri Colani, Batı'ya seslenerek "Korkmanızı gerektirecek bir durum yok" dedi. Colani, 'korkunun kaynağı' olarak ise Esad, İranlı milisler ve Hizbullah'ı işaret etti.

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Suriye'de 24 yıldır görevde bulunan Beşar Esad'ın devrilmesine yol açan muhaliflerin öncülüğünü yapan HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani, İngiltere merkezli Sky News'a konuştu.

Batı'ya seslenen Colani, kendilerinden korkmaları için hiçbir sebep olmadığını belirterek “Korkularımızın kaynağı İranlı milisler, Hizbullah ve bugün gördüğümüz katliamları gerçekleştiren rejimdi” dedi.

"ÇÖZÜM ONLARIN ORTADAN KALDIRILMASI"

Ülkenin başkenti Şam'da İmam Şafii Camii'nde konuşan HTŞ lideri, “Dolayısıyla Suriye için çözüm onların ortadan kaldırılmasıdır. Mevcut durum paniğe geri dönülmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Colani, Suriye halkının “savaştan yorulduğunu” ve yeni bir savaşa hazır olmadığını da söyledi.

Colani, ülkenin yeniden inşa edileceğini de sözlerine ekledi.
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