Samanyolu Haber /Dünya / HTŞ lideri Colani, BBC'ye konuştu: HTŞ terör listesinden çıkarılmalı /19 Aralık 2024 11:29

HTŞ lideri Colani, BBC'ye konuştu: HTŞ terör listesinden çıkarılmalı

Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtlayan Muhammed El Colani, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu" dedi.

SHABER3.COM

Suriye'de Beşar Esad yönetimini devirerek kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed El Colani (Ahmed El Şara), BBC'ye açıklamalarda bulundu.

'KOMŞU ÜLKELER VE BATI İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYOR'
BBC'nin kıdemli editörü Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtlayan HTŞ lideri, mülakat için Şam'da Esad ailesinin yaptırdığı başkanlık sarayını seçti. Suriye'nin 'savaş yorgunu' olduğunu söyleyen Colani, Batılı ülkelerin yaptırımlarına değindi. HTŞ'nin, Suriye'nin komşuları ya da Batı için bir tehdit oluşturmadığını dile getiren Colani, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli" dedi.

'HTŞ TERÖR LİSTELERİNDEN ÇIKARILMALI'
HTŞ'nin terör listelerinden çıkarılması gerektiğini de savunan Colani, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını ileri sürdü.

Colani, Jeremy Bowen'ın "Suriye, Afganistan'a mı dönüşecek?" sorusuna verdiği yanıtta, iki ülkenin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi. Afganistan'ı bir 'kabile toplumu' olarak tanımlayan HTŞ lideri, Suriye'de çok farklı bir bakış açısının hakim olduğunu kaydetti. Suriye'de kurulacak hükümetin ve yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini de ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HTŞ lideri Colani, BBC'ye konuştu: HTŞ terör listesinden... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:30