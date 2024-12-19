HTŞ lideri Colani, BBC'ye konuştu: HTŞ terör listesinden çıkarılmalı

Suriye'de Beşar Esad yönetimini devirerek kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed El Colani (Ahmed El Şara), BBC'ye açıklamalarda bulundu.





'KOMŞU ÜLKELER VE BATI İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYOR'

BBC'nin kıdemli editörü Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtlayan HTŞ lideri, mülakat için Şam'da Esad ailesinin yaptırdığı başkanlık sarayını seçti. Suriye'nin 'savaş yorgunu' olduğunu söyleyen Colani, Batılı ülkelerin yaptırımlarına değindi. HTŞ'nin, Suriye'nin komşuları ya da Batı için bir tehdit oluşturmadığını dile getiren Colani, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli" dedi.





'HTŞ TERÖR LİSTELERİNDEN ÇIKARILMALI'

HTŞ'nin terör listelerinden çıkarılması gerektiğini de savunan Colani, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını ileri sürdü.





Colani, Jeremy Bowen'ın "Suriye, Afganistan'a mı dönüşecek?" sorusuna verdiği yanıtta, iki ülkenin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi. Afganistan'ı bir 'kabile toplumu' olarak tanımlayan HTŞ lideri, Suriye'de çok farklı bir bakış açısının hakim olduğunu kaydetti. Suriye'de kurulacak hükümetin ve yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini de ekledi.