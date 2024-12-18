Samanyolu Haber /Dünya / HTŞ ve Taliban, Kremlin tarafından terör örgütleri listesinden çıkartılıyor mu? /18 Aralık 2024 12:28

HTŞ ve Taliban, Kremlin tarafından terör örgütleri listesinden çıkartılıyor mu?

Moskova’da Hükümetin önerisiyle Taliban ve Hayat Tahrir el Şam gibi örgütlerin, terör örgütleri listesinden çıkarılması gündeme geldi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Devlet Duması, örgütlerin terör örgütleri listesinden çıkarılmasını mümkün kılacak bir yasal mekanizmayı hayata geçiren yasayı ikinci ve üçüncü oturumlarda kabul etti. 

Yasaya göre, terör faaliyetlerini desteklemeyi veya meşrulaştırmayı bırakan örgütler, mahkeme kararıyla terör örgütleri listesinden çıkarılabilecek. Yasa tasarısını hazırlayanlar, bu düzenlemenin yasal bir boşluğu doldurduğunu ve uluslararası ilişkilerde esneklik sağladığını belirtiyor.

Tasarı önce Taliban için hazırlandı

Tasarı, 25 Kasım’da Devlet Dumasına sunuldu. 9 Aralık’ta hükümetin desteğini aldı ve bir gün sonra ilk oturumda kabul edildi.

Rus hükümeti, Afganistan’daki Taliban ve Suriye’deki Hayat Tahrir el Şam’ın, terör örgütleri listesinden çıkarılmasını önerdi. Bu örgütler, daha önce yasaklı gruplar arasında yer alıyordu.

Mayıs ayında Vladimir Putin, Taliban ile ilişkiler kurulması gerektiğini ifade etmişti. Temmuz ayında Taliban’ı terörle mücadelede bir müttefik olarak nitelendirdi.

Yeni yasa, Rusya’nın uluslararası politikalarını ve bölgesel ilişkilerini yeniden şekillendirebilir. Özellikle Taliban gibi aktörlerle iş birliği kurma yolunun açılması, Moskova’nın Orta Asya ve Ortadoğu’daki nüfuzunu artırmayı hedeflediğini gösteriyor.
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