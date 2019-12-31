Huawei: 2020'de hedefimiz hayatta kalmak

Dünyanın bir numaralı internet altyapısı üreticisi ve iki numaralı telefon üreticisi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 2019 Mayıs'ında getirilen yasaklar nedeniyle büyüme hedeflerinin beklenenin altında kaldığını ve yeni yılda stratejilerinin hayatta kalmak üzerine kurulacağını açıkladı.







Huawai CEO'su Eric Şu perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin karının 2019 yılında yüzde 18 oranında arttığını söyledi. Söz konusu oranın firmaya getirilen yasaklar nedeniyle öngörülenden düşük olduğunu vurgulayan Şu, şirketin yıl sonu karını yaklaşık 122 milyon dolar (725 milyon TL) olarak duyurdu.







2020 yılının 'zor geçeceğini' söyleyen Huawei CEO'su, yeni yılda bir önceki yıl kadar büyüme beklemediklerini ve stratejilerinin 'hayatta kalmak' olacağını ifade etti.





Huawei, ABD ile Çin arasındaki çekişmelerin odağı haline gelmiş ve Washington hükümeti Çinli teknoloji devinin Asya ülkesi hükümetiyle bağlantıları nedeniyle "ulusal güvenlik riski" olarak tanımlamıştı.





Başkan Donald Trump ve yönetimi geçtiğimiz mayıs ayında Huawei'in kara listeye alındığını açıklaması üzerinde Google, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya almıştı.





Huawei ise ağustos ayı başında Harmony isimli kendine ait bir işletim sistemi geliştirdiğini duyurmuştu.