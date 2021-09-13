Huawei, Cambridge araştırma merkezine sızdı iddiası

Cambridge Çin Yönetim Merkezi’ndeki (CCCM) dört yöneticiden üçünün şirketle bağları olduğu ve baş temsilcisinin, Çin hükümeti tarafından ödeme yapılan eski bir Huawei başkan yardımcısı olduğu iddia edildi.





Sözcü'nün haberine göre Hong Kong’da insan haklarını, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü desteklemek amacıyla kurulan Hong Kong Watch kampanya grubunun politika direktörü Johnny Patterson, şirketin merkeze sızmış göründüğü için üniversiteyi soruşturmaya çağırdı.





Patterson, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Huawei’nin Çin hükümetiyle bağları sır değil. Görünüşe göre araştırma merkezine Huawei tarafından sızılmış; üniversite kesinlikle araştırmalı. Huawei ve Cambridge Üniversitesi arasındaki yakın bağların ciddi ulusal güvenlik ve ahlaki sonuçları var.”





“İNGİLİZ ÜNİVERSİTELERİ ÇİN PARASINA BAĞIMLI”





İddialar, önde gelen 20 İngiliz üniversitesinin son yıllarda Huawei ve devlete ait Çinli şirketlerden toplu olarak 40 milyon sterlinden fazla fon kabul ettiklerinin ortaya çıkmasından sonra geldi. Hatta 2018’de Oxford Üniversitesi, artık Huawei’den fon kabul etmeyeceğini bildirmişti.





İngiltere Parlamentosu’nun Çin Karma Komisyonu üyesi ve iktidardaki Muhafazakar Parti’nin de eski liderlerinden milletvekili Iain Duncan Smith, İngiliz üniversitelerinin son yıllarda Çin parasına çok fazla bağımlı hale geldiğini söyledi: “Hükümetin, İngiltere’nin çeşitli kurum ve şirketlerde Çin’e bağımlılıkları hakkında acilen bir soruşturma başlatması gerekiyor.”





Çin Araştırma Grubu başkanı ve dışişleri seçim komitesi başkanı Tom Tugendhat ise şunları söyledi: “Kurumların paralarını nereden aldıkları konusunda çok dikkatli olmaları gerekiyor.”





ÜLKENİN 5G ALTYAPISINI SAĞLAYAMAYACAK





Huawei’nin, ulusal güvenlik ve Pekin ile iddia edilen bağlantıları hakkındaki endişeler nedeniyle İngiltere’nin 5G altyapısını sağlaması yasaklandı.





CCCM, 2018’de Çin inovasyonu için kilit bir merkez olan Shenzhen’de kuruldu. Baş temsilcisi Yanping Hu, bildirildiğine göre Danıştay’dan özel bir ödenek alma hakkına sahip olan eski bir Huawei kıdemli başkan yardımcısı. Merkezin web sitesinde de Hu baş temsilci olarak tanımlanıyor.





Cambridge Üniversitesi ise Hu’nun Cambridge Judge Business School veya Cambridge Çin Yönetimi Merkezi’ne şu anda hiçbir hizmet sağlamadığını söyledi. Üniversite, The Times’tan gelen soruşturmaların ardından web sitesinde Hu’nun görevleri ile ilgili tanımları kaldırdı.





HUAWEI İDDİALARI REDDETTİ





Merkez, Huawei’nin kıdemli danışmanı olan Profesör Christoph Loch, Tian Tao, Profesör Peter Williamson ve Dr Eden Yin tarafından kuruldu.





Tian’ın Huawei’nin kurucusu Ren Zhengfei’nin sırdaşı olduğu ve Huawei Uluslararası Danışma Konseyi’nin danışmanı olduğu söyleniyor.





Huawei, “Birleşik Krallık üniversiteleriyle olan ilişkilerimizden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve herhangi bir uygunsuzluk iddiasını da saçma buluyoruz” dedi.