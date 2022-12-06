Huawei kullanıcıları şokta









Çin'deki yeni COVID kısıtlamaları, son dönemde kitlesel huzursuzluk ve protestoları ateşledi. Çin sosyal ağlarında, ülkedeki protestoları ve huzursuzluğu gösteren videoların bilinmeyen yollarla Huawei akıllı telefonlardan kaybolmaya başladığına dair bir çok insan sosyal platformlarda paylaşımlar yapmaya başladı.





Huawei telefon sahipleri, telefonların videoları kendi bilgileri dışında sildiğini fark etmeye başladı. Bunun tam olarak nasıl olduğu bilinmiyor. Uzmanlar Huawei'nin zaman çizelgesini, coğrafi konum verilerini kullanabileceğini veya dosyaların kaydedildiği bulut teknolojisinden alınmış olabileceğini ifade ediyor