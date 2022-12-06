Samanyolu Haber /Teknoloji / Huawei kullanıcıları şokta /06 Aralık 2022 22:01

Huawei kullanıcıları şokta

Huawei akıllı telefon sahipleri son günlerde büyük bir şok yaşıyor. Bu markayı kullanan Çin’deki bazı kullanıcılar telefonlarındaki Çin hükümetinin hoşlanmadığı bazı videoların silindiğini iddia ediyor.

Huawei kullanıcıları şokta



Çin'deki yeni COVID kısıtlamaları, son dönemde kitlesel huzursuzluk ve protestoları ateşledi.  Çin sosyal ağlarında, ülkedeki protestoları ve huzursuzluğu gösteren videoların bilinmeyen yollarla Huawei akıllı telefonlardan kaybolmaya başladığına dair bir çok insan sosyal platformlarda paylaşımlar yapmaya başladı.

Huawei telefon  sahipleri, telefonların videoları kendi bilgileri dışında sildiğini fark etmeye başladı. Bunun tam olarak nasıl olduğu bilinmiyor.  Uzmanlar Huawei'nin zaman çizelgesini, coğrafi konum verilerini kullanabileceğini veya dosyaların kaydedildiği bulut teknolojisinden alınmış olabileceğini ifade ediyor
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