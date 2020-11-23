Huawei Mate 40 Pro'nun Türkiye satış fiyatı belli oldu

5 nm fabrikasyon sürecinde üretilen Kirin 9000 işlemciden güç alan Mate 40 Pro, halihazırda Android ekosisteminin en performanslı akıllı telefonlarından biri durumunda. Ancak cihaz, Android işletim sistemiyle çalışıyor olsa da Huawei Online Mağaza’da da yazdığı üzere içerisinde Google uygulamaları ve servisleri bulunmuyor.







An itibarıyla Huawei Online Mağaza’da satışa sunulan Huawei Mate 40 Pro, siyah ve mistik gümüş olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile geliyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise 13 bin 999 TL gibi Türkiye’deki pek çok Huawei kullanıcısının bütçesini aşan seviyede





8 GB RAM, 256 GB depolama alanı sunan tek bir bellek seçeneği ile satışa sunulan Mate 40 Pro’nun önünde ikili, arkasında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Cihazın ekranındaki hep şeklindeki delikte 13 MP’lik selfie kamerası ve ToF sensörü yer alırken; arka taraftaki çember şekilli kamera modülünde 50 MP ana kamera, 12 MP geniş açı kamera, 20 MP telefoto kamera ve ToF sensörü bulunuyor.





Huawei Mate 40 Pro özellikleri şöyle:





İşlemci: Kirin 9000

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6,67 inç 90 Hz OLED

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 20 MP + ToF

Ön Kamera: 13 MP + ToF

Batarya: 4400 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 11

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC