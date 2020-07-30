Samanyolu Haber /Dünya / Huawei Samsung'u solladı /30 Temmuz 2020 10:19

Huawei Samsung'u solladı

ABD’nin uyguladığı ambargoyla da gündeme gelen Çinli teknoloji devi Huawei, Samsung'u geride bırakarak en çok telefon satan şirket oldu.

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Analiz kuruluşu Canalys, Huawei’nin küresel akıllı telefon pazarında ikinci çeyrekte Samsung’u sollayarak ‘dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketi’ unvanını aldığını belirtti. Huawei söz konusu dönemde 55.8 milyon telefon satarken, Samsung’da bu sayı 53.7 milyonda kaldı.

Canalys, ilk kez, bir çeyrekte Apple ve Samsung dışında bir markanın küresel akıllı telefon piyasasına liderlik ettiğini vurguladı.

Araştırmaya göre, ABD yaptırımları Huawei’nin Çin dışındaki işlerini tıkadı ancak firma azımsanmayacak büyüklükteki iç pazarına yönelerek büyüdü. Üretilen telefonların yüzde 70’ten fazlasının iç pazarda satıldığı belirtildi.

Öte yandan denizaşırı sevkiyatların aynı dönemde üçte bir oranında azaldığına dikkat çeken uzmanlar, sadece Çin’de güçlü olmanın küresel ekonomi toparlanmaya başladığında Huawei'yi zirvede tutmak için yeterli olmayacağını kaydetti.

Huawei, yaptığı açıklamada, bu verilerin ‘istisnai direncin’ bir işareti olduğunu ifade etti.

ABD, Huawei'yi 'Çin istihbaratıyla aynı yatağa' girmekle suçluyor ve şirketin ekipmanlarının 'casusluk' faaliyetlerinde kullanıldığını iddia ediyor. Bu iddialar, şirket kurucusu Ren'in asker geçmişi ve Komünist Parti üyeliğiyle birlikte düşünüldüğünde, ABD cephesinde endişeye yol açıyor. 

Huawei ise, ABD'nin iddialarını kesin bir dille reddediyor.
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