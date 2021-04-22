Samanyolu Haber /Dünya / Huawei, ürettiği otomobili satışa sundu /22 Nisan 2021 12:57

Huawei, ürettiği otomobili satışa sundu

Teknoloji firması Huawei otomobil sektörüne girdi. Şangay Otomobil Fuarı'nda bir sürprize imza atan firma kendi adıyla satılacak olan ilk modeli Seres SF5'i tanıttı.

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Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bir süredir devam eden dedikodulara son noktayı koydu ve Seres SF5 adlı otomobil modelini tanıttı. 

Huawei Çin'de faaliyet gösteren Seres'le işbirliği yaparak satışta olan bir modeli Huawei dokunuşlarıyla yeniden tasarladı.

Huawei'nin mağazalarında  satılacak olan hibrit araç, 1.5 litrelik benzinli ve iki adet elektrik motorundan güç alıyor. 500 beygirlik bir güce sahip olan araç 0'dan 100'e 4.7 saniyede hızlanabiliyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre araç sadece elektrik desteğiyle 180 kilometre yol yapabiliyor. Tam dolu bir depo ve tam dolu bir batarya ile aracın 1000 kilometrelik bir menzil vaadi var. Çift taraflı şarj özelliği sayesinde elektrikli aletlerişarj etme imkanı sağlıyor. 

NTV'nin haberine göre 2 yıldır satışta olan modele Huawei'in dokunuşlarıyla hem teknik hem de teknolojik geliştirmeler sağlanmış. Araçta dikey konumlandırılmış Huawei HiCar adı verilen büyük bir multimedya ekranı yer alıyor.  

Otomobilde Huawei Sound ses sistemine yer verilmiş. Şirket, 11 hoparlörden oluşan bu sistemin opera kalitesinde ses deneyimi yaşattığını belirtiyor.

Tanıtımla birlikte siparişe açılan modelin fiyatı 33 bin dolardan başlıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyon ise 38 bin dolardan satılıyor.
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