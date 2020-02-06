Huawei'nin 'delikli ekran' özellikli yeni telefonu tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, Tayland'da Huawei Y7p adında yeni bir akıllı telefon tanıttı. Delikli ekran tasarımını benimseyen cihaz, yapay zeka destekli 48 megapiksel ana kamerası ile dikkat çekiyor.





Geçtiğimiz yıldan bu yana ABD’nin ticari yaptırımları ile mücadele eden Huawei, özellikle akıllı telefon pazarındaki agresif politikasından taviz vermiyor. Dünyanın iki numaralı akıllı telefon üreticisi olan Çinli teknoloji devi, yeni bir cihaz tanıttı.





Huawei Y7p adındaki akıllı telefon, hem tasarımı hem de özellikleri bakımından oldukça iddialı. Çinli şirketin yeni yakışıklısı, 720 x 1560 piksel HD + çözünürlük sunan 6,39 inç delikli IPS LCD ekran ile geliyor.





Yüzde 90,15 ekran/kasa oranı sunan Huawei Y7p’nin arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. F / 1.8 diyafram açıklığında 48 megapiksel ana kameraya, f / 2.4 diyafram açıklığında 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lense ve f / 2.4 diyafram açıklığında 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip olan akıllı telefon, LED flaş, gece modu ve Yapay Zeka (AI) destekli sahne optimizasyonu gibi etkileyici özelliklerle donatıldı. Telefonun ön tarafını çevirdiğinizde ise 8MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası ile karşılaşıyorsunuz.





Gücünü Kirin 710F yonga setinden alan Huawei Y7p, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. 4.000mAh büyüklüğünde bir bataryadan beslenen akıllı telefon, kutusundan EMUI 9.1 arayüzüne sahip Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.





Fiyata gelince; Çinli şirket, Huawei Y7p'nin fiyatına dair henüz bir ayrıntı paylaşmadı. Aurora Mavi ve Midnight Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan telefon, şu an için yalnızca Tayland’da satışa çıkacak; ancak cihazın yakın zamanda farklı pazarlara da yelken açması bekleniyor. Bunların arasında Türkiye’nin de olup olmayacağı ise şimdilik belli değil.





Huawei Y7p özellikleri





Ekran: 6,39 inç HD+ IPS LCD (720x1520)

Boyut: 159,81 x 76.13 x 8.13mm

Ağırlık: 176g

Batarya: 4.000mAh

Ön Kamera: 8MP

Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

İşlemci: Kirin 710F

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, microUSB ve 3.5mm kulaklık girişi