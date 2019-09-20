Samanyolu Haber /Gündem / Huawei'nin yeni telefonunda Google uygulamaları yok /20 Eylül 2019 12:50

Huawei'nin yeni telefonunda Google uygulamaları yok

Çinli telekomunikasyon devi Huawei'nin yeni telefon tanıtım toplantısında, cihazın YouTube ve Chrome gibi Google Play uygulamalarını içermediği görüldü.

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Dünyanın Koreli Samsung'un ardından en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Çinli Huawei, son ürünleri Mate 30 ve Mate 30 Pro telefonlarını uzun bir bekleyişin ardından Münih'te gerçekleştirilen basın toplantısıyla dünyaya duyurdu.

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Yeni modellerde Android işletim sisteminin kullanıldığı görülürken, YouTube, Chrome gibi Google hizmetlerinin yer almadığı görüldü.

Bu durum, Çin ile ABD arasında devam eden Ticaret Savaşı'nın sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Huawei, ABD'nin Ticaret Savaşı'nda hedef aldığı şirketlerin başında geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasaklamıştı ve Huawei de bu kapsamda 'kara listeye' alınmıştı.

Google da, ABD tarafından alınan yaptırım kararlarına uyulacağını belirtmişti. Böylelikle, Huawei'nin Google hizmetlerini kullanması neredeyse imkansız hale geldi.

Huawei kurucusu Ren Zhengfei ise, ABD'nin kara liste hamlesinin şirketi etkilemeyeceğini açıklamıştı.
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