Samanyolu Haber /Dünya / Huawei'nin yolda yürüyen Uygurları fişleyecek projesi deşifre oldu /14 Ocak 2021 12:17

Huawei'nin yolda yürüyen Uygurları fişleyecek projesi deşifre oldu

Çin’in tanınan teknoloji şirketi Huawei’nin, yayalar arasında Uygur olanları tespit eden bir sistemin patentini almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.

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Huawei, yayalar arasında Uygurları tespit eden bir sistemin patentini almak için başvuru yaptı. Huawei’nin bu sistemin patentini almak için, Çin Bilim Akademisi ile birlikte ilk olarak Temmuz 2018’de başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.
 
Patent başvurusunda, sokaklarda video ve görüntü kaydı alınan, fotoğrafları çekilen yayaların bazı özelliklerinin belirlenmesi için yapay zeka tekniklerinin sağladığı derin öğrenme yöntemleri tanımlanıyor.

Huawei’nin daha önce de “Uygur uyarı sistemi” üzerine çalıştığı ortaya çıktı. Çin’de ayrıca yapay zeka şirketi Sensetime ve görüntü tanıma uzmanı Megvii’nin Uygur tanıma sistemi ne dair bazı patent belgeleri kamuoyuna yansıdı.

ORTAYA ÇIKINCA PATENTİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Daha önce hiçbir teknolojik sistemlerinin etnik grupları tespit etmek için tasarlanmadığını iddia eden Huawei yetkilileri, konunun dünya basınına yansımasının ardından patenti değiştirme planları yapıyor.

Şirket, Çin’in patent sağlayan yetkili kurumu Ulusal Fikri Mülkiyet Hakkı İdaresi’ne (CNIPA), Çince belgelerde Uygurlara yapılan her türlü atfın silinmesi için izin talebinde bulundu.
 
Çin; ağırlıklı olarak ülkenin kuzeybatısında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Müslüman Uygur Türklerine karşı yüksek teknoloji ürünü gözetim sistemleri kullanmak, Uyguları çalışma kamplarında gözaltında tutmakla ve çocukları ailelerinden ayırmakla suçlanıyor.

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