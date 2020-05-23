Samanyolu Haber /Dünya / Huawei'ye 'ABD'ye inat' onay veren İngilizlerden sert dönüş: Çin'e sıfır tolerans /23 Mayıs 2020 14:53

Huawei'ye 'ABD'ye inat' onay veren İngilizlerden sert dönüş: Çin'e sıfır tolerans

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin ülkenin 5G altyapısındaki hizmet sağlayıcı olarak rolünü önümüzdeki iki yılda sıfıra indirgemeyi planladığı belirtildi.

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Telegraph gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcısı olarak yer alan Huawei’nin rolünün kademeli olarak azaltılmasına ilişkin planı geliştirme emrini verdiğini ileri sürdü.

İngiliz hükümeti geçen Ocak ayında Çinli teknoloji devinin İngiltere’de nükleer santral ve askeri tesisler gibi noktalar haricinde 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer almasına izin vermişti. Bu karar ABD’nin büyük tepkisini çekmişti.

Huawei’yi Çin ordusu ve istihbaratıyla işbirliği yapmak ve müşterilerini takip etmekle suçlayan ABD, müttefik ve partnerlerini 5G teknolojisine geçişte bu şirketin altyapısını ve teknolojilerini kullanmamaya ikna etmeye çalışıyor. Şirket reddettiği tüm suçlamaların asılsız ve politik olduğunu ve piyasa rekabeti ilkelerini ihlal ettiğini dile getiriyor.

Çinli şirket, 2019 Mayıs’tan bu yana ABD’nin ‘kara listesinde’ yer alıyor.
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