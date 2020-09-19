Samanyolu Haber /Teknoloji / Hubble’dan Jüpiter’deki Fırtınaların Yeni Görüntüsü /19 Eylül 2020 10:16

Hubble’dan Jüpiter’deki Fırtınaların Yeni Görüntüsü

NASA Hubble Uzay Teleskobu’nun 25 Ağustos 2020’de çektiği son Jüpiter görüntüsü, gezegen Dünya’dan 653 milyon kilometre uzaklıktayken yakalanmış.

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 Hubble’ın keskin görüş yeteneği, araştırmacılara bu cavanar gezegenin fırtınalı atmosferine yönelik güncel bir hava durumu raporu sunuyor. Bu raporun içerisinde, kopmak üzere olan yeni ve kayda değer bir fırtına ile ünlü Büyük Kırmızı Leke’nin (yeniden) renk değiştirmeye hazırlanan kuzeni de var.

Hubble’ın yakaladığı yeni görüntüde, benzersiz ve heyecan verici bir detay bulunuyor: Orta kuzey enlemlerde, gezegen etrafında saatte 560 km hızla yolculuk eden parlak, beyaz, esnemiş bir fırtına görülüyor. Bulut şeklindeki bu tek fırtına, 18 Ağustos 2020’de patlak vermiş. Yer tabanlı gözlemciler, daha sonra aynı enlemde ortaya çıkan iki fırtına daha keşfetmişler.


Bu bölgede yaklaşık her altı yılda bir (genelde de tek seferde birden fazla) fırtına çıkması alışılmış bir durum olsa da; Hubble’ın yaptığı gözlemin zamanlaması, yapıyı karışıklığın ardından ve evriminin ilk aşamalarında göstermesi bakımından mükemmel.


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