Samanyolu Haber /Gündem / Hücredeki avukata Fransa'dan hukukçulardan destek mektubu /06 Ekim 2020 17:09

Hücredeki avukata Fransa'dan hukukçulardan destek mektubu

54 aydır tutuklu, 8 aydır da hücrede bulunan Avukat Turan Canpolat'a Fransa Lyon Barosundan destek geldi

SHABER3.COM

Müvekkilini savunmak için gittiği dosyaya ismini ekleyip, tutuklanan ve cezaevinde hücrede tutulan Avukat Turan Canpolat'ın hukuk mücadelesi devam ediyor. 

Resmi makamlara yazdığı dilekçelerine hala cevap alamıyor, itirazları kabul görmüyor.

27 Ocak 2016’dan bu yana  tutuklu olan Av. Turan Canpolat'a son bir destekte Fransa'dan geldi 

Lyon Barosu İnsan Hakları komisyonu Av Turan Canpolat'ın tutuklu bulunduğu Elazığ 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumuna bir mektup gönderdi 
 
Türkiye'de mağdur edilen avukatlara ve Avukat Turan Canpolat'a Fransız ve Lyon Barosunun avukatlarının desteğini belirten mektupta hukuki olarak yardım edecekleri belirtildi  



Haziran ayında da aralarında Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE) olmak üzere 13 insan hakları örgütü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türkiye’deki 3 resmi kuruma mektup göndererek 4 yıldır tutuklu olan hücredeki avukat Turan Canpolat’ın tahliye edilmesini istemişti. 

Mektupta, Canpolat’ın hücre hapsine son verilmesi; gözaltı sürecinin sona erdirilerek serbest bırakılması; temel haklara, uluslararası sözleşmelere ve yükümlülüklere uyulması; avukatlar gibi, insan haklarının korunmasında kilit rolü olan tarafların hedef haline getirilmesinin durdurulması talep edildi.
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